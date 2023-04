Auf der Suche nach einem anderen Job? Was Quereinsteiger wissen sollten

Von: Nina Büchs

Den Job wechseln und einen Quereinstieg wagen — auf dem Arbeitsmarkt gibt es dafür viele Möglichkeiten. Doch wie gelingt die berufliche Neuorientierung?

Schlechte Work-Life-Balance, die Bezahlung stimmt nicht oder jemand sieht in seinem bisherigen Job keine persönlichen Entwicklungschancen – die persönlichen Gründe, die Arbeitnehmer zu einem Jobwechsel verleiten, sind vielfältig. Eine neue Branche oder ein neuer Aufgabenbereich bedeuten zwar eine große Veränderung, es kann aber auch zu mehr Zufriedenheit und Erfüllung im Arbeitsleben führen. In vielen Bereichen sind Quereinsteiger sehr willkommen und können leicht eingearbeitet werden. Ein Überblick, was bei der beruflichen Neuorientierung zu beachten ist.

Jobwechsel: Wie gelingt die berufliche Neuorientierung?

Steht der Entschluss einmal fest, sich beruflich zu verändern und eine Neuorientierung zu wagen, sollten sich Arbeitnehmer zunächst ihrer Stärken und Fähigkeiten bewusst werden. Welche Ausbildung, welches Studium wurde absolviert? In welchen Bereichen liegen die persönlichen Interessen und Talente? Hilfestellung für eine erste Orientierung bieten auch standardisierte Berufs- und Persönlichkeits-Tests, die es oft auch kostenlos im Internet gibt. Das Ergebnis daraus kann unter anderem als Grundlage für weitere Gespräche mit der Arbeitsagentur oder beim Jobcoaching genutzt werden.

Ein weiterer Schritt bei der Überlegung, wie sich Arbeitnehmer beruflich umorientieren könnten, ist, sich bei der Agentur für Arbeit zu melden. Die dort angestellten Berufsberater bieten Unterstützung bei der Frage, wie die berufliche Neuorientierung umgesetzt werden kann. Sie zeigen unter anderem Wege auf, wie der Einstieg in die Branchen beziehungsweise den angestrebten Beruf gelingt. Eine andere Option ist es, die Dienstleistung eines intensiven Jobcoachings in Anspruch zu nehmen. Dabei gibt es zahlreiche Angebote im Internet, die jedoch oft privat finanziert werden müssen. Zuvor sollte abgeklärt werden, ob es dabei finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, zum Beispiel von der Agentur für Arbeit, gibt. Zudem kann es sinnvoll sein, nach der Recherche selbst die Initiative zu ergreifen und mit Arbeitnehmern in dem angestrebten Berufsfeld Kontakt aufzunehmen - zum Beispiel über Karriereplattformen wie LinkedIn. So können Quereinsteiger gezielt Fragen stellen oder einen ersten Einblick in den Job erhalten.

Jobwechsel: Tipps für Quereinsteiger — welche Berufe eignen sich?

Wer einen Jobwechsel anstrebt, kann sich in einigen Branchen gut als Quereinsteiger bewerben. (Symbolbild) © IMAGO/Bonninstudio

Der Quereinstieg ist in vielen Bereichen möglich — zum Beispiel als Lehrkraft an manchen Schulen oder Berufsschulen, im Bereich IT oder im Marketing. Je nach Vorbildung gibt es dabei auch entsprechende Weiterbildungen, die den Einstieg erleichtern oder dafür notwendig sind. Bei Berufen wie Arzt oder Rechtsanwalt ist der Quereinstieg jedoch nicht möglich — hier braucht man ein bestimmtes Studium. Laut dem Portal Karrierebibel.de bieten sich für den Quereinstieg vor allem Berufe an, die nicht geschützt sind. In einem Überblick lesen Sie, welche Jobs für Quereinsteiger außerdem sehr gut bezahlt sind.