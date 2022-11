Zeitarbeit als Lösung für Personal- und Fachkräftemangel – wie Randstad Unternehmen bei der Personalsuche unterstützt

Unter anderem in der Pflegebranche besteht aktuell ein hoher Personalmangel. © Adobe Stock, pikselstock

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es bereits seit einiger Zeit gravierende Veränderungen. Ein zentrales Thema ist der Personalmangel, der in vielen Bereichen besteht und zur Folge hat, dass Arbeitgeber im Alltag vor verschiedenste Herausforderungen gestellt werden.

Welche Gründe gibt es für den Personalmangel und wie wirkt er sich konkret aus? Und: Wie können Zeitarbeitsfirmen wie Randstad bei der Lösung helfen?

Warum gibt es den Personalmangel – und wie macht sich dieser bemerkbar?

Die Gründe für den aktuellen Personalmangel sind vielfältig. Einige bestehen bereits seit mehreren Jahren, andere sind erst vor Kurzem aufgetreten. Um der Beantwortung der Frage näherzukommen, werden nachfolgend einige Teilaspekte näher erörtert.

Wo sind die Arbeitnehmer hin? Und warum fehlt Personal?

Eine der Hauptursachen für den Personalmangel in verschiedenen Branchen besteht im demografischen Wandel. Die Gesellschaft wird immer älter, was bedeutet, dass immer mehr Fachkräfte in Rente gehen und weniger junges Personal auf den Arbeitsmarkt drängt.

Dieses Problem wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter verschärfen, sofern keine Lösungen gefunden werden. Letztere könnten zum Beispiel in der Zuwanderung von Fachkräften bestehen.

Ein weiterer Aspekt ist der fehlende Anreiz für eine Berufsausbildung, der in den jüngeren Generationen besteht. Für viele junge Menschen ist es heutzutage reizvoller, ein Studium zu beginnen, als ein Handwerk zu erlernen, in dem die Bezahlung geringer ausfällt.

Das liegt unter anderem darin begründet, dass immer mehr Schüler das Abitur erlangen und damit die entsprechenden Zugangsvoraussetzungen haben. Allein zwischen den Jahren 2020 und 2021 ist die Quote der Schulabgänger, die die Hochschulreife oder Fachhochschulreife erreicht haben, um 3,5 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sind die Arbeitsbedingungen und die Gehälter in vielen Handwerkssparten nicht so attraktiv wie in den akademischen Berufen.

Eine weitere Ursache für den Personalmangel ist die Corona-Pandemie. Gerade in Branchen, die hiervon während der Lockdowns in besonderem Maße betroffen waren, fehlt es aktuell an Mitarbeitern. Das liegt daran, dass sich das Personal in Phasen der Schließungen neue Betätigungsfelder gesucht hat oder gekündigt wurde.

In welchen Branchen fehlt Personal?

Besonders betroffen sind die Gastronomie und der Bereich des Tourismus. In einigen Fällen müssen Gastronomiebetriebe ihre Öffnungszeiten einschränken oder bleiben aufgrund der Problematik sogar komplett geschlossen. Die Stellenausschreibungen, die in der Branche veröffentlicht werden, bleiben oftmals unbeantwortet.

In verschiedenen Handwerkssparten werden die Engpässe ebenfalls deutlich. Laut einer Statistik der Arbeitsagentur sind davon aktuell besonders betroffen:

die Sparte der Pflasterer/innen

Berufe im Tiefbau

Berufe im Bereich der Leitungsinstallation

Auf Platz vier dieses Rankings steht momentan die Branche der Pflegeberufe. Hier ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass ein großer Mangel besteht, der im Berufsalltag deutliche Konsequenzen für das Personal hat.

Statistik der Arbeitsagentur zu Engpassberufen. © Statistik Arbeitsagentur

Wie wirkt sich der Personalmangel aus?

Grundsätzlich liegen die Folgen eines Personalengpasses unter anderem in einer geringeren Produktivität der Unternehmen. Das ist nur logisch: Mehr Arbeitskräfte können mehr leisten, was zu höherem Output führt.

Gleichzeitig leidet die Qualität der Arbeit. So haben weniger Mitarbeiter einen hohen Zeitdruck, wobei womöglich der Blick für kleine Details verloren geht, die das Ergebnis deutlich verbessern würden. Besonders problematisch ist dieser Umstand im Pflegesektor, da es um das Wohlergehen von pflegebedürftigen Menschen geht.

Eine der Konsequenzen des Personalmangels besteht in Stress für die Angestellten. © Adobe Stock, dusanpetkovic1

Darüber hinaus entsteht für die Arbeitnehmer ein größerer Druck, woraus übermäßiger Stress resultiert. In der Pflegebranche führen diese Umstände beispielsweise dazu, dass eine Abwanderung von Personal in andere Branchen beginnt.

Aus einer Umfrage von YouGov aus dem Frühling 2022 geht hervor, dass zu dieser Zeit jede vierte Pflegekraft aktiv nach einem anderen Job suchte

Zeitarbeit als Lösung – Können Personaldienstleister wie Randstad bei der Personalsuche helfen?

Für den Personalmangel in verschiedenen Branchen gibt es einige Lösungen. Manche davon werden auf politischer Ebene entwickelt und diskutiert, andere Lösungen sind pragmatisch und finden sich auf dem Arbeitsmarkt selbst. Zu Letzteren gehört unter anderem die Zeitarbeit.

Was ist Zeitarbeit?

Das Modell der Zeitarbeit zeichnet sich durch einige besondere Charakteristika aus. Zeitarbeitsagenturen wie Randstad stellen dabei Mitarbeiter ein und vermitteln diese im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung für zeitlich begrenzte Einsätze an andere Firmen, die einen Bedarf an Fach- oder Hilfskräften haben.

Dabei besteht eine Dreiecksbeziehung zwischen dem Arbeitnehmer, dem Kundenunternehmen und der Zeitarbeitsfirma. Der Zeitarbeitnehmer schließt seinen Arbeitsvertrag mit der Zeitarbeitsfirma und hat, wie jeder andere Angestellte, ein festes Gehalt und gesetzlichen Anspruch auf Urlaub sowie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Seine Arbeitsleistung erbringt der Zeitarbeitnehmer jedoch beim Kundenunternehmen, dem sogenannten Entleiher.

Zeitarbeitsfirmen wie Randstad ermöglichen ihren Angestellten dadurch ein hohes Maß an Abwechslung, da der Zeitarbeitnehmer verschiedene Betriebe und womöglich unterschiedliche Arbeitsbereiche kennenlernen kann. Im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist gleichzeitig eine Höchstüberlassungsdauer festgelegt, die bei 18 Monaten liegt.

Wie kann Zeitarbeit helfen und welche Vorteile hat das Modell?

Einige Zeitarbeitsfirmen wie Randstad bieten ihrem Personal Qualifikationen und Weiterbildungen an. (Symbolbild) © Adobe Stock, master1305

Zeitarbeit hat für Unternehmen viele Vorteile. So kann durch Zeitarbeitsfirmen eine schnelle Abhilfe bei kurzfristigem Personalbedarf oder saisonalen Schwankungen geleistet und die Stammbelegschaft entlastet werden. Unternehmen bleiben so produktiv und wettbewerbsfähig. Die zeit- und kostenintensive Personalsuche entfällt, da diese von der Zeitarbeitsfirma übernommen wird, die in der Regel über ein hohes Recruiting-Know-how sowie einen großen eigenen Kandidatenpool verfügen. Gerade Randstad überzeugt dabei als Deutschlands führender Personaldienstleister mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Zeitarbeit, der Personalberatung und -vermittlung.

Das Unternehmen hat bundesweit über 550 Standorte und ist dementsprechend gut vernetzt. Gleichzeitig besteht durch die Niederlassungen eine große Expertise für den Arbeitsmarkt in der jeweiligen Region.

Neben vielseitigen Einsätzen bietet Randstad seinen Mitarbeitern auch die Möglichkeit, sich beruflich und persönlich weiterzubilden und für den Job wichtige Qualifikationen zu erlangen. Für Menschen, die sich neu orientieren möchten oder einen Weg aus der Arbeitslosigkeit suchen, ist Zeitarbeit eine optimale Einstiegsmöglichkeit.

Fazit

Der Personalmangel, der aktuell auf dem Arbeitsmarkt besteht, hat unterschiedliche Gründe. Dazu gehören der demografische Wandel, eine höhere Attraktivität des Studiums und die Folgen der Corona-Pandemie. Eine mögliche Lösung bieten erfahrene Zeitarbeitsfirmen wie Randstad. Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung ermöglichen sie den Kundenbetrieben einen zeitlich begrenzten Einsatz von Fachkräften. Dieses Modell hat gleichzeitig viele Vorteile für die Arbeitnehmer, die beispielsweise in einer hohen Abwechslung und Vielseitigkeit bestehen. (PR/AM)