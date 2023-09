In welchen Fällen sind Gehaltskürzungen zulässig?

Von: Ulrike Hanninger

Von Krankheit bis Minusstunden: In bestimmten Ausnahmefällen sind Lohn- oder Gehaltskürzungen erlaubt. Diese Rechte haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Ein Arbeitsvertrag nimmt nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Arbeitgeber in die Pflicht. Letztere müssen für die erbrachten Leistungen das volle Gehalt auszahlen. Ausnahmen gibt es nur wenige, doch in einigen Fällen erlaubt das Gesetz tatsächlich Gehaltskürzungen. Arbeitnehmer sollten daher genau ihre Rechte kennen.

Ist eine Gehaltskürzung wegen Krankheit möglich?

Für Gehalts- und Lohnkürzungen braucht es in der Regel die Zustimmung des Arbeitnehmers und des Betriebsrats. Einige Ausnahmen gibt es aber trotzdem.

Im Krankheitsfall sind Arbeitgeber gesetzlich zur Lohnfortzahlung verpflichtet – und zwar in der vertraglich vereinbarten Höhe. Wird eine Dauer von sechs Wochen überschritten, springt dafür die Krankenkasse ein.

Eine Ausnahme bilden Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld, das ohnehin nicht jedem zusteht, oder Boni, informiert arbeits-abc.de. Sie dürften bei Krankheit unter bestimmten Umständen gekürzt werden. Ein zulässiger Grund wäre zum Beispiel, wenn die Auszahlung an den Umsatz des Unternehmens gekoppelt ist und dies auch im Vertrag vermerkt ist. In schlechten Zeiten gäbe es dann für die Mitarbeiter weniger Geld.

Sind Gehaltskürzungen aus betrieblichen Gründen erlaubt?

Die Risiken, die eine schlechte Wirtschaftslage mit sich bringt, hat generell der Arbeitgeber zu tragen, nicht der Arbeitnehmer, informiert betriebsrat.de. Weniger Aufträge oder ein rückläufiger Umsatz erlauben also keine Kürzung des Gehalts. Lohnkürzungen könnten nur unter Zustimmung der Mitarbeiter und des Betriebsrats erfolgen. Was der Arbeitgeber aber tun kann, wenn die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel steht, ist, Kurzarbeit anzuordnen.

Sonderfall: Gehaltskürzung durch Änderungskündigung

Mit einer sogenannten Änderungskündigung kann ein Chef die Vertragsbedingungen ändern. Rechtlich ist diese aber nur unter genau definierten Voraussetzungen zulässig, wie betriebsrat.de erklärt. Etwa, wenn ein Betrieb mit der Maßnahme Mitarbeiterentlassungen oder die Schließung des Betriebs verhindern möchte. Gleichzeitig muss ein Sanierungsplan vorliegen und jede einzelne Kündigung vom Betriebsrat abgesegnet sein. Dadurch sei sie nur schwer durchzusetzen. Ist sie das aber, bedeutet eine Änderungskündigung, dass der Arbeitnehmer entlassen wird, im gleichen Zug aber einen neuen Arbeitsvertrag mit anderen Konditionen ausgehändigt bekommt.

Ist unentschuldigtes Fehlen ein ausreichender Grund für eine Kürzung?

Wiederholtes Fehlen und Minusstunden, für die keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) vorliegen, können nicht nur zu Gehaltskürzungen, sondern sogar zur Kündigung führen, erklärt arbeitsvertrag.org. Volles Gehalt gebe es nur für die vollständig geleistete, im Vertrag vermerkte Arbeitszeit. Seit Anfang des Jahres besteht die Möglichkeit der elektronischen Krankmeldung. Arbeitnehmer müssen diese also nicht mehr in Papierform vorlegen. Der Arbeitgeber kann direkt bei der Krankenkasse eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) beantragen, was den Ablauf etwas vereinfacht.