Die private SABEL Wirtschaftsschule startet erstmalig im neuen Schuljahr mit einer 5. Klasse

Die SABEL Schulen machen Ihr Kind fit für die Zukunft. © SABEL Schulen

Auch ohne Notendurchschnitt 2,6 direkt zum mittleren Schulabschluss – in der SABEL Wirtschaftsschule Nürnberg.

Luca ist enttäuscht. Er hat den Notendurchschnitt für die Realschule verpatzt. Statt 2,6 hat er nur 3,0. Das heißt für ihn, eigentlich müsste er jetzt die Mittelschule besuchen. Ein Weg, der nicht automatisch zu einem mittleren Schulabschluss führt.

Doch die private SABEL Wirtschaftsschule Nürnberg bietet jetzt eine gute Alternative zur Mittelschule. Sie startet – und das ist absolut einzigartig für die Region, ab dem neuen Schuljahr schon mit einer 5ten Klasse und nicht wie sonst üblich ab der 6ten. Und damit ergibt sich für Luca eine völlig neue Situation. Er kann mit seinem Notendurchschnitt sofort in die neue Jahrgangsstufe 5 einsteigen. Sein Vorteil: Von Anfang an wird er dort zielgerichtet - aber auf behutsame Weise - auf den bundesweit anerkannten mittleren Schulabschluss in der 10. Klasse vorbereitet. Belastende Entscheidungen im Elternhaus wie die eines Schulwechsels entfallen – Umwege werden vermieden!

Was lernt man an der Wirtschaftsschule?

Eine Wirtschaftsschule wäre keine Wirtschaftsschule, wenn sie neben ihren kaufmännischen Schwerpunkt-Fächern nicht auch im Laufe der Schuljahre den Bezug zur Praxis herstellen würde. In einem einzigartigen schuleigenen „Übungsunternehmen“ lernen die späteren Jahrgänge realitätsnah, was es heißt, kaufmännische Aufgaben zu übernehmen. Die moderne Arbeitswelt ist ihnen nicht fremd. Praxisnaher Unterricht und ein Pflichtpraktikum sorgen dafür. Sie wissen mit dem Office 365- und dem Adobe Creative- Paket umzugehen, arbeiten online mit MS Teams, erwerben Medienkompetenz. Dinge, die zum digitalen Alltag eines Unternehmens gehören und ihnen klare Vorteile bei der Berufswahl verschaffen.

Neben dem allgemeinbildenden Fächerkanon, der übrigens dem der Realschule entspricht, wird Luca Fächer wie Biologie, Chemie und Physik nicht haben, aber dafür das Fach „Mensch und Umwelt“.

Behutsamer Einstieg für Fünftklässler: „Zeit gewinnen und in Ruhe ankommen“

Für Luca bedeutet der Übertritt an die SABEL Wirtschaftsschule, dass er in einer kleinen, überschaubaren Klasse von einem Team professioneller Lehrkräfte und Sozialpädagogen betreut und gefördert wird. Damit sich die Leistungen dem geforderten Niveau der Wirtschaftsschule angleichen, sieht die Stundentafel sechs Wochenstunden in Deutsch, Englisch und Mathematik vor. Mehr als in der Mittelschule.

Stressige, unangekündigte Leistungsnachweise entfallen. Dadurch verringert sich der Notendruck. Prüfungsängsten wird vorgebeugt. Hinzu kommt, dass auf möglichst wenig Lehrerwechsel gesetzt wird. So wie es die Schüler von ihrer Grundschule gewöhnt sind. „Unsere 5-Klässler sollen auf ihrer neuen Schule keinen Kulturschock erleben,“ so Schulleiter Dr. Uwe Oetzel. Ebenso setzt er das Doppelstundenprinzip im Unterricht durch, für das er schon lange aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen plädiert. Einzelstunden sind passé, stattdessen dominieren tägliche Doppelstunden in nur drei Fächern den Schulalltag. „Unsere Jüngsten können dem Unterricht so ohne Zeitdruck folgen, Fragen stellen, nicht Verstandenes mit ihren Lehrkräften noch einmal besprechen“, betont Dr. Oetzel. „Sie sollen Zeit gewinnen und in Ruhe ankommen, sich von Anfang an geborgen fühlen. Sich an den neuen Schulalltag erst einmal gewöhnen.“ Einen weiteren Vorteil sieht er darin, dass sich die Hausaufgaben für den kommenden Tag auf diese Weise erheblich reduzieren; die übrigens in der wählbaren offenen Ganztagsbetreuung nach einer ausgiebigen Mittagspause – nach 13.45 Uhr – unter Aufsicht von Tutoren und Lehrkräften in den jeweiligen Fachräumen erledigt werden können.

Summa summarum ein echter Gewinn für Luca und die ganze Familie. Als wählbare offene Ganztagsschule ist spätestens nach 16:00 Uhr Schluss mit Schule. Luca freut sich schon auf den September. Neugierig ist er auf die vielen zukünftigen Projekte, Schulfeste, Klassenfahrten – und vor allem ist er gespannt darauf endlich zu erfahren, wieso die „Blaue Nacht“ blau ist und warum die „Lange Nacht der Wissenschaften“ für Wirtschaftsschüler genau das Richtige ist!

Noch Fragen? Ausführliche Infos zur SABEL Wirtschaftsschule finden Sie unter https://nuernberg.sabel.com/wirtschaftsschule.

Wollen Sie ein persönliches Beratungsgespräch?

Das SABEL-Beratungsteam freut sich auf Sie.

Nutzen Sie auch den Infoabend oder den Beratungstag, um mehr über die SABEL Schulen zu erfahren Infos dazu unter https://nuernberg.sabel.com/veranstaltung/beratungstag-Juni2022/ und Infoabend der SABEL Wirtschaftsschule Nürnberg am 25.07.22

