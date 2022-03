SABEL Wirtschaftsschule: „Uns ist wichtig, nicht nur Lernlücken zu schließen“

Teilen

Aufgrund der Corona-Pandemie ist ein erhöhter Förderbedarf entstanden. Die Münchner SABEL Wirtschaftsschule entwickelt ein Förderkonzept speziell für den Einstieg in die 7.Klasse.

Erwiesenermaßen haben viele Schüler und Schülerinnen nach zwei Jahren Pandemie erhebliche Lernlücken zu schließen und nicht nur das, psychosoziale Probleme sind zu bewältigen. Oft alleingelassen, fehlende soziale Kontakte, ein durch Homeschooling und Homeoffice überfordertes Elternhaus, mangelnde Struktur im Alltag, sowie digital ungenügend aufgestellte Schulen haben ihre Spuren hinterlassen und zeigen ihre Auswirkungen. Vorrücken auf Probe ermutigte zwar – aber brachte manch einem Schüler oder einer Schülerin letztendlich nicht die erhoffte Verbesserung der Noten. Die „Aufholjagd“ nach dem Schließen von Wissenslücken scheiterte trotz großer Bemühungen der Schulen, Verunsicherung, Motivations-, Konzentrationsprobleme traten auf, führten zu Zurückgezogenheit und Niedergeschlagenheit. Ließen den Schulalltag für die betroffenen SchülerInnen zur Qual werden.

Die SABEL Wirtschaftsschule in München, eine Ganztagsschule, die den Fokus auf wirtschaftliche Fächer legt und praxisnah zum mittleren Schulabschluss führt, plant für das kommende Schuljahr, diesen SchülerInnen eine Alternative zu bieten. Sie entwickelte ein bedarfsorientiertes pädagogisches Konzept – speziell für den Einstieg in die 7. Klasse – und macht sich dabei die Handlungsspielräume einer Privatschule zunutze. Für viele SchülerInnen aus Real-, Mittelschule oder Gymnasium, die bei ihrem Weg zum mittleren Schulabschluss oder Abi auf manche Hürde stoßen, ist sie eine Chance für einen zukunftsversprechenden schulischen Neuanfang.

Unsere 7. Klasse ist für ein Kind, das die 5. und 6. Klasse in Corona-Zeiten besucht hat, in vielerlei Hinsicht ein echter Neustart – in einer neuen Umgebung, mit teils neuen Fächern und umfassender Unterstützung für die Sicherung eines nachhaltigen Schulerfolgs. Denn nach zwei Corona-Jahren muss Schule mehr denn je Aufgaben übernehmen, die über die Stoffvermittlung hinausgehen.