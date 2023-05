Wer Sport macht – lernt besser

Teilen

Im Schuljahr 2023/2024 können sich erstmalig Fünftklässler an der SABEL Realschule in eine Sportklasse einschreiben. © Shutterstock

Die SABEL Realschule startet eine erste Sportklasse für Fünftklässler.

Gerade ist er in den Osterferien noch in Niederbayern mit einer Schülergruppe im Sportcamp unterwegs. Sein Beruf Sportlehrer/Personaltrainer – und das mit Leidenschaft. Tom Degenhart ist Leiter der Fachschaft Sport und einer der Mitinitiatoren der ersten Sportklasse an der SABEL Realschule München. Und die startet ganz neu im kommenden Schuljahr mit der 5. Klasse.

Eigentlich sind ausgesprochene Sportklassen an Realschulen im bayerischen Bildungssystem nicht vorgesehen. Aber die Auswirkungen der Pandemie, die „Bewegungslosigkeit“, der Online-Unterricht, das Fehlen von „Gemeinschaft“ haben gerade bei Kindern im Grundschulalter ihre Spuren hinterlassen. Gesundheitliche und psychische Probleme sind die Folge.

Dies war für Degenhart Grund genug, die Bewegungsbedürfnisse bei den „Jüngsten“ – die gerade den oft nicht einfachen Übertritt in die 5. Klasse geschafft haben – noch viel stärker zu berücksichtigen, obwohl die Schule das schon ohnehin im Rahmen ihres rhythmisierten Ganztagsunterrichts tut.

In der 5. Jahrgangsstufe werden unter anderem Bouldern und Klettern angeboten. © SABEL Realschule München

Ein neues Sport-Konzept mit bis zu 13 Stunden pro Woche

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im neuen Schuljahr 2023/2024 können sich erstmalig 5. Klässler an der SABEL Realschule in eine Sportklasse einschreiben – die mehr Sport anbietet als normalerweise in der 5. Jahrgangsstufe einer bayerischen Realschule üblich. Bis zu 13 Stunden Sport in der Woche stehen jetzt auf dem Stundenplan. Vier von ihnen finden nach 16 Uhr statt und können freiwillig wahrgenommen werden.

Laut Degenhart kommt es auf einen guten Mix zwischen klassischen und Trendsportarten an. In der 5. Jahrgansstufe werden Parcour, Bouldern, Klettern und Roundnet (Spikeball) angeboten. Bewegungsspiele, wie Life Kinetik, die Wahrnehmungsaufgaben mit kognitiven Herausforderungen und Spaß verbinden, helfen u.a. die Konzentrationsfähigkeit zu steigern.

Beachvolley, besonders beliebt bei Schülerinnen und Schülern, findet in der Beacharena Hirschgarten statt. © SABEL Realschule München

Selbstverteidigungs-Kurse stehen zur Auswahl, die unter professioneller Anleitung einer nahegelegenen Sportkampfschule stattfinden. Für genügend Outdoor-Bewegung sorgen Sportwochen in Inzell im Haus des BLSV (Bayerische Landessportverein). Beachvolley, besonders beliebt bei Schülerinnen und Schülern, findet in der Beacharena Hirschgarten, Münchens größter Indoor-Beach- und Tennisanlage statt. Klassische Sportarten sind ebenso im Unterrichtsplan enthalten wie Turnen, Tanz & Bewegung, Basketball, Volleyball und Fußball.

Für Degenhart ist es wichtig, dass Sport in den Ferien nicht zu kurz kommt. Geplant sind unter anderem eine Skiwoche bzw. Skiwochenenden und last but not least ein spannender Segeltörn auf der Nordsee.

In den Ferien ist ein Segeltörn auf der Nordsee geplant. © SABEL Realschule München

Sport macht nicht nur schlau

Degenhart ist davon überzeugt, dass seine Schule mit der Neukonzeption des Sportunterrichts für die 5. Jahrgangsstufe den richtigen Weg eingeschlagen hat.

Dass Sport nicht nur für die Gesundheit und Fitness wichtig ist, sondern auch schlau macht, untermauern zahlreiche Studien. Sport führt zu einer besseren Aufnahmefähigkeit und fördert das Lernen. Gleichzeitig verbessern sich Ausdauer und Konzentration.

Schülerinnen und Schüler und erst recht diejenigen, die von ADHS oder Legasthenie betroffen sind, können Stress und Spannungen abbauen, Selbstvertrauen gewinnen und echte Erfolgserlebnisse haben. Sport ist ein wichtiger emotionaler Puffer, eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag und macht Spaß.

Und noch etwas gewinnen gerade die Jüngsten der SABEL Realschule. Nach den Jahren der Pandemie erleben sie, was es heißt, gemeinschaftlich zu handeln. Sie lernen Ziele zu haben, zu gewinnen und zu verlieren, entwickeln soziale Kompetenzen im sportlichen Wettbewerb.

Schülerinnen und Schüler können Stress und Spannungen abbauen, Selbstvertrauen gewinnen und echte Erfolgserlebnisse haben. © SABEL Realschule München

Eintritt ohne Hindernisse

Im neuen Schuljahr 2023/2024 wird sich die Sportklasse der 5. Jahrgangsstufe an der SABEL Realschule weiterentwickeln und nahtlos in die Klasse 6 und höher übergehen. Übrigens: Besondere Voraussetzungen für den Eintritt in die Sportklasse gibt es nicht. Wichtig ist, Freude am Sport zu haben. Na dann mal los!

Dabei? Jetzt informieren!

Kontakt

SABEL Realschulen München

Schwanthalerstraße 51

80336 München

E-Mail: info@sabel.com

Web: Privatschule als Ganztagsschule | SABEL Realschule München