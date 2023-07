Gutes oder schlechtes Wetter: Was ist besser für die Leistung bei der Arbeit?

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Die eigene Stimmung ist manchmal wetterabhängig. Ist es morgens hell und freundlich, steigt man lieber aus dem Bett, so eine Annahme. Wie sich das auf die Arbeit auswirkt.

Die Arbeit fragt nicht, ob die Motivation gerade da ist – die offenen Aufgaben müssen erledigt werden. Wie produktiv Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dabei sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unterschiede gibt es beispielsweise je nach Tagesform. Aber auch das Wetter kann entscheiden, ob die Arbeit schnell oder langsam von der Hand geht.

Gutes oder schlechtes Wetter: Was ist für die Arbeit besser?

Gutes oder schlechtes Wetter? Es schlägt aufs Gemüt und beeinflusst die Arbeitsleistung. © xIakovenkox/Pond5/Imago

Ist es draußen grau, funktioniert das menschliche Kurzzeitgedächtnis besser und wir sind konzentrierter. Das hat eine Studie bereits 2009 ergeben, 2012 wurde dies anhand einer weiteren Studie bestätigt. Für die aktuellere Studie wurden japanische Bankangestellte beobachtet. Bei schlechtem Wetter seien die Arbeitsplätze an die Fensterfront gelegt worden. So war das triste Wetter direkt vor Augen. Die Feststellung: die Aufgaben wurden schneller erledigt als an sonnigen Tagen.

Stimmung an sonnigen Tagen besser, aber Arbeitsmoral sinkt? Die Forschenden begründen die Ergebnisse damit, dass die Gedanken bei gutem Wetter eher abschweifen. Dann wolle man eher das Wetter draußen genießen und die Konzentration auf die Aufgaben bei der Arbeit sinke, informiert das Funke-Portal WMN.

Gehalt: Bei welchen Jobs Sie gut verdienen können Fotostrecke ansehen

Aber nicht nur das Wetter bewirkt, dass wir produktiver werden, helfen können dabei auch bestimmte Deadlines.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Gutes oder schlechtes Wetter: es dürfte auch an der Branche liegen

Die Produktivität der eigenen Arbeitsleistung liegt aber nicht nur am Wetter an sich, sondern auch an der jeweiligen Branche. Während Angestellte mit einer Tätigkeit im Büro oder in anderen Innenräumen vor Witterungen geschützt sind, sieht das in vielen Branchen anders aus. Beispielsweise Angestellte in der Baubranche oder Handwerkerinnen und Handwerker arbeiten im Freien und sind somit den Witterungen ausgesetzt. Das kann unter anderem verursachen, dass bestimmte Arbeiten verschoben werden müssen.