Schöne Menschen haben es im Job einfacher, oder? – Wie man das „Pretty Privilege“ aushebeln kann

Zählt wirklich nur das Äußere?

Studien zeigen, dass es für attraktive Menschen häufig einfacher ist, Karriere zu machen. Doch lässt sich dieser unfaire Vorteil wettmachen? Ja, und zwar mit der eigenen Persönlichkeit.

Vielleicht kennen Sie auch so ein Exemplar: Die Kollegin oder der Kollege ist groß, immer gut gekleidet und rundherum einfach sehr schön anzusehen. Studien wie die von Satoshi Kanazawa (London School of Economics) und Mary Still (University of Massachusetts) zeigen häufig, dass Menschen, die von anderen als „schön“ empfunden werden, es oft einfacher im Job haben – und mitunter sogar mehr verdienen als ihre gleichrangigen Kolleginnen und Kollegen.

Diese Studien rund um das sogenannte Pretty Privilege sind allerdings auch umstritten, ist es eben doch nicht allein das Äußere, das im Job eine Rolle spielt. Gut für all diejenigen, die glauben, dass sie selbst nicht attraktiv sind. Im Gespräch mit Business Insider (BI) klärt Attraktivitäts-Forscher Roman Althans von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf darüber auf, was noch alles wichtig für den Erfolg im Beruf ist.

Pretty Privilege – häufig haben es die Schönen dieser Welt einfacher

Gegenüber BI bestätigt Althans erst einmal, dass attraktive Menschen es im Durchschnitt in jeder Phase ihrer Karriere einfacher haben: „Mit Attraktivität werden unterbewusst Charaktereigenschaften wie Leistungsfähigkeit, Intelligenz und Kompetenz verbunden. Das sind Eigenschaften, die im Beruf von besonderer Bedeutung sind.“ Außerdem würde man gut aussehenden Menschen schneller Fehler verzeihen und sie erfahren generell eine bessere Behandlung. Ein Punkt, den Wirtschaftswissenschaftler Daniel Hamermesh von US-Universität in Austin (Texas) bestätigen kann. In einer Untersuchung zeigte er, dass „schöne“ Menschen im Vergleich zu den unattraktivsten Kollegen bis zu zwölf Prozent mehr Gehalt verdienen. Auch würden sie seltener gekündigt und häufiger befördert.

Ein gewisses Maß an Attraktivität spielt auch im Bewerbungsgespräch eine Rolle, denn häufig bekommt der attraktivere Mensch die Zusage, sind zwei Bewerber gleichauf, so Roman Althans.

Was ist Schönheit – und warum sorgt sie im Beruf für Vorteile?

Was Schönheit wirklich ist? Die Antworten unterscheiden sich da sicherlich von Region zu Region. An einer Formel der Schönheit versuchen sich Forscher schon seit Jahrzehnten. Laut arbeits-abc.de finden Menschen folgende Punkte an Menschen größtenteils attraktiv:

positive Ausstrahlung

Selbstbewusstsein

gesundes/vitales Aussehen

symmetrisches Gesicht

makellose Haut

Gegenüber BI führt Althans noch aus: „Schön ist, wer Eigenschaften aufweist, die unterbewusst mit Reproduktionsfähigkeit verbunden werden. Bei Frauen ist das zum Beispiel die klassische Sanduhrfigur, bei Männern ein höheres Schulter-Hüfte-Verhältnis.“

Schönheit im Büro – was tun, wenn man nicht typisch attraktiv ist?

Zählt man sich selbst nicht zu den Schönen, kommen einem vielleicht Schönheitsoperationen in den Sinn, quasi als letzter Ausweg. Althans sieht das sehr skeptisch: „Schönheits-OPs steigern die Attraktivität nicht maßgeblich. Dasselbe gilt übrigens auch für Make-up.“ Nur, wenn man sich danach selbst schöner fühlt, könnte es Auswirkungen haben.

Denn auch bei der Liste von arbeits-abc.de fällt auf: In Sachen Attraktivität zählt eben nicht nur das Äußere. Es gehören auch positive Ausstrahlung und ein gesundes Selbstbewusstsein dazu.

Werden Sie sich der eigenen Stärken bewusst

Natürlich sollten die Menschen gleich behandelt werden und Gruppen nicht automatisch bevorzugt werden, weil sie ein bestimmtes Geschlecht oder Aussehen haben. Aber: Das ist eine ideale Welt, in der wir so leider eben nicht leben.

Deswegen rät Althans sich nicht herunterziehen zu lassen und stattdessen die eigenen Stärken in den Fokus zu rücken – auch beim Vorstellungsgespräch. Hier gilt es, mit Leistungen und Engagement zu überzeugen und so deutlich zu machen, dass man die beste Person für die ausgeschriebene Stelle ist.

Außerdem erinnert Althans gegenüber BI daran, dass auch Charme, ein großes berufliches Netzwerk oder eine tolle Teamfähigkeit gepaart mit Selbstvertrauen sehr attraktiv sind – nicht immer allein für die Karriere.

