Hebelgesetze und Teleportation: Schüler widmen sich bei „Jugend präsentiert“ wissenschaftlichen Themen

Ihre Themen gut präsentiert haben Sophie Schreiner (l.) und Charlotte Dettmann, hier mit Klaus Masch. © tp

Teleportation ist bisher reine Science-Fiction. Das „Scotti, beam mich hoch!“ aus Raumschiff Enterprise bleibt (noch) Wunschdenken.

Miesbach – Das Thema Teleportation fand Leonora Hampel vom Miesbacher Gymnasium aber so spannend, dass sie mit einer Präsentation dazu beim „Jugend präsentiert“-Schulwettbewerb mitgemacht und den ersten Platz gewonnen hat.

Wer präsentiert ein naturwissenschaftlich-mathematisches Thema am besten? Darum geht’s bei „Jugend präsentiert“, einem bundesweiten Projekt der Klaus-Tschira- Stiftung. Beim Schulwettbewerb am Gymnasium Miesbach beteiligten sich 150 Schüler, zwölf aus drei Klassenstufen traten nun im „Finale“ an. Leonora Hampel aus der 10. Klasse überzeugte mit ihrer Präsentation die Jury, gefolgt von Quirin Bauer und Sophia Schreiner mit „Flamme zu Feuer“ und „Hebelgesetze“ und Charlotte Dettman mit „Warum sind Bremslichter rot?“

Die Jury, in der neben Lehrkräften aus den Naturwissenschaften auch Schülerin Laura Bennike saß, die 2019 als Zweite Bundessiegerin den Publikumspreis im Finale in Berlin gewonnen hatte, achtete darauf, ob die Inhalte sachlich richtig waren. Außerdem soll das Thema adressatengerecht aufbereitet und rhetorisch sicher präsentiert werden, wie Klaus Masch erklärt, der den Schulwettbewerb betreut. Begeisterungsfähigkeit und Souveränität waren also gefragt, um die Zuhörer für das Thema zu gewinnen.

Mit dem Sieg am Gymnasium sind die vier Schüler für das Länderfinale in Nürnberg qualifiziert. Verbunden ist damit eine Einladung zu einer Präsentationsakademie: ein Training mit Profis vom Seminar für Allgemeine Rhetorik der Uni Tübingen, das auf das Bundesfinale im September vorbereitet. Neben dem Training gibt es ein Rahmenprogramm rund um die Naturwissenschaften. Die Mühe dürfte sich für die Schüler also gelohnt haben. cmh