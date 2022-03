Nachtschicht während Zeitumstellung? Das bedeutet die fehlende Stunde für Ihr Gehalt

Sommerzeit naht

Von Anne Hund schließen

Die Sommerzeit naht und die Uhren werden bald wieder umgstellt. Das bedeutet für viele Beschäftigte weniger Nachtschlaf – und für andere womöglich weniger Geld.

Im Frühjahr wird die Uhr wieder eine Stunde vorgestellt. In diesem Jahr ist es in der Nacht vom 26. auf den 27. März soweit. Ab dann gilt wieder die Sommerzeit. Für viele Beschäftigte bedeutet die Zeitumstellung also eine Stunde weniger Nachtschlaf.

Zeitumstellung: Für fehlende Stunde bei Nachtschicht kein Lohn

Doch was ist eigentlich mit den Beschäftigten, die während der Umstellung auf die Sommerzeit– in diesem Jahr vom 26. auf den 27. März – Nachtschicht haben? „Auch für sie verkürzt sich die Nacht und damit die Arbeitszeit“, heißt es in einem Online-Beitrag vom DGB Rechtsschutz. Dies sei natürlich erfreulich für diejenigen, die einen festen Monatslohn erhalten, da sich hier nichts ändere. „Wer aber nach Stunden bezahlt wird, verliert den Anspruch auf Bezahlung, da die Stunde ja nicht gearbeitet worden ist.“

Umstellung auf Sommerzeit Nachtzuschläge für fehlende Stunde entfallen

+ Wer Nachtschicht hat, muss eine Stunde weniger arbeiten - sofern vertraglich nichts anderes festgelegt ist. © Arno Burgi/dpa

Die Nachtschichtzuschläge für diese Stunde entfallen dem Beitrag zufolge „in jedem Fall, da sie eine tatsächliche Erschwernis ausgleichen sollen. Und diese Erschwernis besteht ja nicht, wenn nicht gearbeitet wurde“. Die Stunde müsse nicht nachgearbeitet werden, so die Experten des DGB Rechtsschutz, auch nicht während der zusätzlichen Arbeitsstunde bei der Zeitumstellung im Oktober. „Die Pflicht zur Arbeitsleistung ist bezogen auf diese Stunde ersatzlos entfallen.“

Zu spät in der Arbeit? Umstellung auf Sommerzeit keine plausible Ausrede

Für alle Beschäftigten gilt natürlich, dass sie auch am Tag der Zeitumstellung pünktlich in der Arbeit sein müssen. Wer sich verspäte, dem drohe eine Abmahnung. Die Zeitumstellung tauge nicht als Ausrede. (ahu)

Quelle: www.dgbrechtsschutz.de

Rubriklistenbild: © Arno Burgi/dpa