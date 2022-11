Einen sozialen Pflichtdienst fordert Steinmeier – Befragte wollen dabei Altersunabhängigkeit

Von: Carina Blumenroth

Verpflichtendes soziales Engagement, beispielsweise in einem Seniorenheim, findet Bundespräsident Steinmeier gut. Die Regierung sieht das kritisch. Befragte könnten sich das grundsätzlich vorstellen.

Fachkräftemangel und Überlastung – auch in vielen sozialen Bereichen – sind derzeit an der Tagesordnung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schlug im Sommer einen sozialen Pflichtdienst für junge Menschen in Deutschland vor. Dieser solle junge Menschen andere Lebensformen zeigen. Laut Steinmeier sollten so Gemeinsinn aufgebaut und Vorurteile abgebaut werden. Den Vorschlag eines sozialen Pflichtdienstes sahen Verantwortliche in der Bundesregierung eher verhalten, diese setzten eher auf die Freiwilligkeit. Eine Befragung zeigt jetzt, grundsätzlich könnte man sich einen sozialen Pflichtdienst schon vorstellen.

Sozialer Pflichtdienst: Die Ergebnisse der Befragung

Alle für die Gemeinschaft? Einen sozialen Pflichtdienst brachte Bundespräsident Steinmeier im Sommer ins Gespräch.

65 Prozent der rund 2.000 Befragten geben an, dass sie es wichtig finden, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Das geht aus einer Befragung hervor, die von dem Liz Mohn Center, einer Initiative der Bertelsmann Stiftung, in Auftrag gegeben wurde. Jede fünfte Person, die sich nicht sozial engagiere, habe kein Interesse daran. Mögliche andere Gründe für das Fehlen des Engagements:

Zeitmangel (59 Prozent)

Nicht verpflichten, erst ausprobieren (44 Prozent)

Eher, wenn Personen aus dem Umfeld das auch machen (35 Prozent)

Zeitlich zu unflexibel (33 Prozent)

Geringer finanzieller Anreiz (26 Prozent)

Ebenfalls wurden die Befragten gefragt, was geändert werden müsse, damit mehr Anreize geschaffen würden:

Anrechnung auf Renten (75 Prozent)

Mehr gesellschaftliche Anerkennung (74 Prozent)

Steuervergünstigungen (72 Prozent)

Zwei Drittel für sozialen Pflichtdienst

In der Befragung geben knapp zwei Drittel (64 Prozent) an, dass sie für den Vorschlag von Frank-Walter Steinmeier sind. Die Befragung geht von einem altersunabhängigen sozialen Pflichtdienst aus. Steinmeier wird in den Medien allerdings mit diesem Vorschlag besonders für junge Menschen zitiert.

Uneinigkeit herrscht vor allem bei dem Zeitraum des Dienstes, 36 Prozent finden die Zeit nach dem Schulabschluss ideal, weitere 17 Prozent plädieren für die Zeit nach dem Abschluss der Ausbildung oder des Studiums. Vor allem die jüngeren Befragten (14-26 Jahre) sehen darin eine unnötige Verzögerung von Ausbildung und Studium. Insgesamt 21 Prozent sagen, dass es für den sozialen Pflichtdienst keinen idealen Zeitpunkt gebe.

Zwei Argumente stechen besonders hervor

Ein Pro-Argument für den sozialen Pflichtdienst ist der Einsatz für Menschen in Not, das befürworten 80 Prozent der Befragten. Allerdings sehen rund 54 Prozent ein Contra-Argument, denn ein Pflichtdienst könne keine Lösung für schlechte Arbeitsbedingungen in sozialen Berufen sein. Ähnlich sind auch die Reaktionen von Usern des Kurznachrichtendiensts Twitter.

User: „Ob es unserem Land guttun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen“? Sicher! Nur braucht es dazu keine Pflicht: Machen wir die freiwilligen Angebote für Menschen jeden Alters attraktiv!

User: Ich finde den Vorschlag sehr problematisch. Es gibt viele junge Menschen (mehr als in meiner Generation), die sich freiwillig engagieren. Hier muss mehr unterstützt werden. Der Gedanke eines ‚Pflichtjahres’ zum Zeitpunkt des Renteneintritts finde ich spannender.

User: Ist doch nur konsequent, dass einer der maßgeblichen Akteure, die den Abbau des Sozialsystems vorangetrieben haben, jetzt junge Menschen wieder als billige Arbeitskräfte einsetzen möchte.

User: Alter weißer Mann bringt eine Dienstpflicht wieder ins Gespräch! Im Jahr 2022! Kannste Dir nicht ausdenken!

Dann ist soziales Engagement sinnvoll

„Soziales Engagement ist gut, wenn es auf freiwilliger Basis betrieben und nicht fremdbestimmt wird. Unsere ganze Bürgergesellschaft geht in diese Richtung“, sagt Rainer Hub, Referent für freiwilliges soziales Engagement und Freiwilligendienste, im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Die Hürden für eine gesetzliche Änderung zum Pflichtdienst seien hoch, so wäre eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat nötig. Das sei illusorisch, ebenfalls würden Mehrkosten in der Finanzierung des Dienstes auf alle zukommen. Ebenso müssten mehr junge Leute angeleitet werden, das sei für die angespannte Lage in der Pflege kaum leistbar, wie Hub vom Deutschlandfunk Kultur weiter zitiert wird.

Wichtig sei es, die freiwilligen Angebote bekannter zu machen. Da könnten sich Interessierte jeden Alters (abhängig von bestimmten Programmen) einbringen, wenn diese das möchten. Das sei unter anderem mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), bei Auslandsprogrammen oder bei dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) möglich.