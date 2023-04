Stadtwerke München: Fahrer*innen gesucht – auch als Quereinstieg

Die SWM bieten einen krisenfesten und sicheren Arbeitsplatz. Bewerben Sie sich jetzt als Fahrer*in bei der MVG. © Shutterstock Kzenon

Steigen Sie ein und fahren Sie los! Als Fahrer*in bei der Münchner Verkehrsgesellschaft – gerne auch als Quereinsteiger*in.

Als Arbeitgeber haben die Stadtwerke München viel zu bieten. Das Unternehmen engagiert sich nicht nur für eine nachhaltige Zukunft, sondern setzt sich auch aktiv für die Energiewende ein. Dabei setzt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), die Tochter der SWM, welche die U-Bahnen, Trambahnen und Busse in ganz München betreibt, auf modern ausgestattete und nachhaltige Fahrzeuge. Sie sind auf der Suche nach einem Job als Fahrer*in? Dann starten Sie Ihre Karriere in Voll- oder Teilzeit bei der MVG und sichern Sie sich attraktive Vorteile.

Die MVG bietet einen zukunftssicheren Arbeitsplatz

Als Tochter der SWM ist ein krisenfester und abgesicherter Arbeitsplatz garantiert. Das Unternehmen engagiert sich für seine Mitarbeiter*innen und bietet langfristige Perspektiven. Planbare Arbeitszeiten ermöglichen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Außerdem bieten die Stadtwerke München ihren Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, sich für eine Werkswohnung zu bewerben. Gerade in einer Stadt wie München ein großer Vorteil.

Durch das aktive Mitgestalten Ihres Dienstplans können Sie Freizeit, Familie und Arbeit optimal in Einklang bringen. © Shutterstock William Perugini

Werden Sie Teil des öffentlichen Nahverkehrs und bewegen Sie München. Nehmen Sie als Fahrer*in das Steuer in die Hand.

Als Fahrer*in bei der MVG erleben Sie einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Berufsalltag. Sie fahren Busse, Straßenbahnen und Trambahnen im öffentlichen Personennahverkehr und sorgen so für eine sichere und komfortable Beförderung Ihrer Fahrgäste. Dabei profitieren Sie von einer umfassenden Einarbeitung und laufenden Fortbildungen. Auch Quereinsteiger*innen sind bei der MVG herzlich willkommen.

Machen Sie Karriere im gesamten Unternehmen

Als Fahrer*in sind Sie viel unterwegs und lernen so die Stadt aus verschiedenen Perspektiven kennen. Bei den Stadtwerken München haben Sie die Möglichkeit, bei Interesse in andere Unternehmensbereiche zu wechseln und Ihre Karriere so im Unternehmen weiter voranzutreiben.

Die MVG bietet planbare Arbeitszeiten. Damit lassen sich Familie und Beruf leicht vereinbaren. © Shutterstock Juanan Barros Moreno

Wenn Sie sich für eine Tätigkeit als Fahrer*in bei der Münchner Verkehrsgesellschaft entscheiden, erwartet Sie eine spannende Herausforderung mit modernster Technik und zukunftsorientierter Ausrichtung. Doch was dürfen Sie sonst noch erwarten? Freuen Sie sich auf eine attraktive Vergütung und eine betriebliche Altersversorgung. Sie profitieren von einem angenehmen Betriebsklima und haben die Möglichkeit, Ihre berufliche Zukunft aktiv mitzugestalten.

Zusammengefasst bietet Ihnen die Arbeit als Fahrer*in bei der MVG viele Vorteile und Möglichkeiten an einem sicheren Arbeitsplatz. Werden Sie Teil eines motivierten Teams und nutzen Sie die Chance, sich beruflich weiterzuentwickeln. Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung oder persönlichen Entwicklung sind, bewerben Sie sich bei den Stadtwerken München.

Stadtwerke München GmbH

Gemeinsam mit uns #zukunftgestalten

swm.de/karriere

