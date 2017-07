Ehrlicher Aushang: Café sucht "nicht komplett verpeilte" Kellner

Ein Café-Betreiber in Dormagen hat anscheinend gehörig die Nase voll von schludrigen Mitarbeitern. Mit diesem witzigen Stellenaushang sucht er nach Aushilfen.

In einem kleinen Café in Dormagen (Nordrhein-Westfalen) hat man anscheinend genug von inkompetenten Mitarbeitern. Im Schaufenster des Lokals hängt eine schonungslos ehrliche Stellenanzeige, die sich gewaschen hat.

Kuriose Stellenanzeige sorgt für Lacher

In dem Aushang heißt es:

"Du bist nicht komplett verpeilt, bist in der Lage dich selbst im Supermarkt mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen, scheiterst nicht am EC Terminal, brauchst nicht in den nächsten fünf Wochen ein Urlaubssemester, weil du erst mal selbst zu dir finden musst (oder deine Mutter), du kannst die Uhr lesen, musst nicht alle drei Minuten eine WhatsApp schreiben, Facebook checken, beherrschst die Grundrechenarten, kannst dich in deutscher oder englischer Sprache verständigen, der Gebrauch eines Deo und einer Waschmaschine ist dir nicht fremd, du kannst dir vorstellen mindestens zwei Tage die Woche zu arbeiten, ohne gleich an einem Burnout Syndrom zu erkranken? Der Job gehört dir!"

Wie der Kölner Express auf seinem Online-Portal berichtet, hängt die Stellenanzeige im Café Lemke am Rathausplatz und dürfte sicher schon für einige Schmunzler gesorgt haben.

Tatsächlich ist der Anzeigentext nicht ganz neu: Schon vor einigen Monaten tauchten mehrere ähnliche Anzeigen mit fast identischem Text im Internet auf. Dort suchte zum Beispiel ein Fotograf nach fähigen Azubis. Von wem das Original stammt, ist ungewiss.

Schon in der Vergangenheit sorgte so manche Stellenanzeige für Lacher: In Schottland suchte jemand eine Nanny für ihr "Geisterhaus", ein Safthersteller lockte außerdem mit dem "faulsten Job der Welt".

Von Andrea Stettner