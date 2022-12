Mehr Multitasking durch digitale Arbeitsmittel

Trotz Homeoffice – viele Beschäftigte fühlen sich durch digitale Technologie belastet

Von: Carina Blumenroth

Digitale Lösungen bei der Arbeit sollen meist Prozesse vereinfachen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat Beschäftigte dazu befragt, 40 Prozent fühlen sich belastet.

Die Arbeitswelt ist im Wandel – der Fachkräftemangel, die Corona-Pandemie, die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine sind Faktoren, die beeinflussen, wie gearbeitet wird. Yasmin Fahimi, Vorsitzende des DGB, sagt, dass dies den Druck in Richtung digitale Automatisierung erhöhe. Wie es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit der Digitalisierung am Arbeitsplatz geht, hat der DGB mit dem Index „Gute Arbeit 2022“ herausgefunden. Für die repräsentative Studie wurden knapp 6.700 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt – mehr als 80 Prozent der Befragten arbeiten mit digitalen Mitteln.

Belastung durch Digitalisierung: Je größer der Betrieb, desto eher wird digital gearbeitet

Videokonferenzen, E-Mailkommunikation – für viele gehören die digitalen Mittel fest zur Arbeit dazu. Rund 40 Prozent fühlen sich davon belastet. © Cavan Images/Imago

Die Möglichkeit, aus der Ferne auf Daten zuzugreifen, ist ein Beispiel für die Digitalisierung. Der DGB hat jedoch herausgefunden, dass auch die Größe des Betriebs und das Anforderungsniveau des Berufs eine Rolle spielt, ob und in welchem Umfang mit digitalen Mitteln gearbeitet wird. Bei einem Betrieb mit 2.000 oder mehr Beschäftigten, verrichten 84 Prozent eine hochgradig digitalisierte Tätigkeit, wie der DGB in seinem Report mitteilt. Ebenso stellen die Expertinnen und Experten des DGB fest, dass die Ausbildung der Menschen damit zusammenhängt, ob und inwiefern sie mit digitalen Mitteln zusammenarbeiten. Je höher der Bildungsgrad, desto eher kommen sie damit in Kontakt.

Digitale Mittel bei der Arbeit – von der E-Mail bis zur Künstlichen Intelligenz

Tätigkeit 2016 2022 Elektronische Kommunikation (E-Mail, Smartphone, soziale Netze) 68 Prozent 79 Prozent Softwaregesteuerte Arbeitsabläufe (Routenplanung, Terminplanung) 50 Prozent 60 Prozent Arbeit mit Scannern, Datenbrillen, Diagnosegeräten 53 Prozent 59 Prozent Videokonferenzen / 56 Prozent Gemeinsames, ortunabhängiges Arbeiten am Projekt 33 Prozent 65 Prozent Arbeit mit computergesteuerten Maschinen oder Robotern 23 Prozent 27 Prozent Arbeit mit Künstlicher Intelligenz / 21 Prozent

Quelle: DGB, Stand 27.12.2022

Bereits im Jahr 2016 wurden Beschäftigte befragt, mit welchen Mitteln sie arbeiten – im Vergleich zu der aktuellen Umfrage sieht man, dass die digitalen Mittel immer mehr in den Arbeitsalltag der Beschäftigten integriert werden. Besonders die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war ein Treiber der digitalen Arbeit.

Digitalisierung im Job – 40 Prozent der Befragten fühlen sich dadurch belastet

Mit den digitalen Mitteln geht nicht gleichzeitig und unwillkürlich eine Vereinfachung der Arbeit einher – manchmal ist sogar das Gegenteil der Fall, rund 40 Prozent der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fühlen sich belastet. Rund zehn Prozent spüren eine tatsächliche Entlastung durch die digitalen Mittel bei der Arbeit. Die restlichen 50 Prozent der Befragten gaben an, dass die Arbeitsbelastung mit und ohne digitale Arbeitsmittel gleich bleibe. Ein Grund für eine mögliche Belastung durch die digitalen Mittel könnte die Fremdbestimmung sein, die damit einhergeht. Beispielsweise kann das Arbeitstempo vorgegeben werden, wie der DGB in dem Report beschreibt. Rund 44 Prozent der Beschäftigten geben an, dass das Arbeitstempo in sehr hohem bzw. hohem Maß durch digitale Mittel beeinflusst wird.

Mehr Multitasking durch digitale Arbeitsmittel

Mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten und verschiedene Vorgänge betreuen, sogenanntes Multitasking, durch die Nutzung von digitalen Arbeitsmitteln kommt bei den Befragten vor. 46 Prozent der Befragten beschreiben, dass sie öfter mehr Aufgaben gleichzeitig bearbeiten müssen. Damit sind dies rund zehn Prozent weniger, als in der Befragung aus dem Jahr 2016.

Digitalisierung bei der Arbeit – Arbeitnehmer müssen mehr mitbestimmen können

Damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser mit der Digitalisierung des Arbeitsplatzes umgehen können, sei es wichtig, dass sie mehr mitbestimmen und mitentscheiden können, sagt Yasmin Fahimi, Vorsitzende des DGB. Dies müsse nachhaltig entwickelt und gestärkt werden, damit eine demokratische Gestaltung der Arbeitswelt gelingen könne.