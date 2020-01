Überraschend: Wer einen höheren Schulabschluss hat, hat weniger Krankheitstage

Barmer Gesundheitsreport 2019: Je höher die Schulbildung, desto weniger Fehltage auf Arbeit.

Beamte sind doppelt so oft krank wie Arbeitnehmer - aber warum?

Ob Polizisten, Justizbeamte oder Lehrer: Der Krankenstand im öffentlichen Dienst liegt zum Teil weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt - Tendenz weiter steigend. Der Beamtenbund sieht den Grund auch im steigenden Altersdurchschnitt der Staatsdiener.

Besonders häufig krank in Sachsen-Anhalt sind Polizisten. So verzeichnete die Polizeidirektion Nord 2015 pro Vollzugsbeamtem 40,5 Fehltage wegen Krankheit - der höchste Wert seit sechs Jahren. Im vergangenen Jahr waren es bis August bereits 25,8 Tage. Ähnlich hoch liegt die Zahl der Fehltage bei den Polizeidirektionen Süd (39,6 Fehltage in 2015) und Ost (35,2). Quelle. Focus