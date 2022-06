Das Beste aus zwei Welten in einem Studiengang: Double Degree-Angebote der KU

Auslandssemester an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt: Die KU pflegt Kontakte zu mehr als 300 Universitäten in mehr als 60 Ländern.

Wer während seines Studiums eine breite Auswahl an Partneruniversitäten im Ausland haben möchte, für den ist die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ohnehin ein exzellenter Anlaufpunkt: Sie pflegt Kontakte zu mehr als 300 Universitäten in mehr als 60 Ländern. Darüber hinaus erhalten alle Studierenden die Möglichkeit, einen Studien- oder Praktikumsaufenthalt zu absolvieren. Doch damit nicht genug: Das Studienangebot der KU umfasst auch zahlreiche sogenannte Double-Degree-Programme, in denen man nach erfolgreichem Abschluss sowohl ein Zeugnis der Katholischen Universität als auch einer internationalen Partnerinstitution erhält. Wer später im internationalen Umfeld tätig sein möchte, hat damit unschlagbare Vorteile.

Ein Beispiel für ein solches Angebot ist der deutsch-französische Studiengang Politikwissenschaft, der nach dem Bachelorabschluss einen anschließenden Masterstudiengang umfasst. Kooperationspartner ist das Institut d’Etudes Politiques (IEP) in Rennes. Die Deutsch-Französische Hochschule fördert die Studierenden finanziell und bürgt für seine Qualität. „Durch den Aufenthalt in Frankreich erlebt man den französischen Studienalltag genauso mit wie die Franzosen und schreibt auch die gleichen Prüfungen. Außerdem finde ich es sehr spannend, immer mit Franzosen und Französinnen in Kontakt zu sein, auch in Eichstätt. Auch die unterschiedlichen Perspektiven auf politikwissenschaftliche Themen sind dabei sehr bereichernd. Zudem finde ich das Netzwerk, das man durch den DFS aufbaut, einmalig“, schwärmt die Studentin Danielle Eisenbeis. Für Absolventinnen und Absolventen eröffnen sich so berufliche Perspektiven von der Politikberatung auf EU-Ebene, auf dem Feld der Entwicklungshilfe oder auch im Kulturbereich.

Spezielle Kompetenzen für die Friedens- und Konfliktforschung erhalten die Studierenden im Masterstudiengang „Conflict, Memory and Peace“ , den die KU als Double Degree-Programm in Kooperation mit der Universidad del Rosario im kolumbianischen Bogotá anbietet. Ein Jahr in Deutschland und ein Jahr in Kolumbien: Das binationale Design fördert die interkulturelle Kompetenz sowie Sprachkenntnisse und ermöglicht den wechselseitigen Austausch von Erfahrungen, Ideen und Ansätzen. Daniele Rosales Alonso will während ihres Masterstudiums interdisziplinär Aspekte von Konflikten in Latino-Gemeinschaften und Friedensförderung einschließlich Menschenrechtsarbeit untersuchen. Sie schätzt es, dabei „neue Konzepte von deutschen und internationalen Dozierenden kennenzulernen“. Die Vielfalt der Konferenzen und Workshops, an denen Studierende teilnehmen können, erweitere ihre akademischen und beruflichen Erfahrungen.

bietet seinen Studierenden die Möglichkeit, in Kooperation mit der Universität im italienischen Trient einen Doppelabschluss zu erwerben. Wer Auslandserfahrung mit einem regulären Abschluss verbinden möchte, für den bietet dieser Studiengang eine breite Palette an Partneruniversitäten von Frankreich, Kroatien und Norwegen bis in die Türkei, an denen sich ein Auslandssemester absolvieren lässt. Wahlweise in Kooperation mit der französischen Toulouse Business School oder dem indischen Rajagiri Centre for Business Studies können Studierende des Masterstudiengangs Internationale Betriebswirtschaftslehre ein Double Degree erhalten. Die ersten beiden Semester absolvieren dabei an der Ingolstadt School of Management (WFI) der KU, das dritte und vierte Semester folgt dann in Frankreich oder Indien. Dabei vertiefen sie ihre Kenntnisse in einem von fünf Schwerpunktbereichen.

ein Double Degree erhalten. Die ersten beiden Semester absolvieren dabei an der Ingolstadt School of Management (WFI) der KU, das dritte und vierte Semester folgt dann in Frankreich oder Indien. Dabei vertiefen sie ihre Kenntnisse in einem von fünf Schwerpunktbereichen. Der Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre Digital Customer Experience & Service Design (DICE) wiederum bietet einen Doppelabschluss in Kooperation mit der Toulouse School of Management. Zentrale Studieninhalte sind Marketing-, Dienstleistungs- und Innovationsmanagement, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen.

Hannah Mirwald

„Speziell an meinem Soziologiestudium gefällt es mir, die Hintergründe zu alltäglichen sozialen Phänomenen zu untersuchen und sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln bzw. Theorien zu betrachten. Auch die empirischen Zugänge der quantitativen und qualitativen Methoden sind sehr interessant, da man durch die Praxisorientierung das Gefühl hat, richtig ins Thema einzutauchen.“

Wintersemester 2022/23 an der KU: Jetzt einschreiben

Die KU bietet über 40 Studiengänge, vor allem im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. Aber auch renommierte Studienangebote in BWL, LehramtPlus, Geographie und Psychologie sind hier angesiedelt, ebenso seltene Studiengänge wie Journalistik, Deutsch-Französische Politikwissenschaft oder Inklusive Musikpädagogik. Eine Besonderheit ist auch der Interdisziplinäre Studiengang, in dem das Studium aus 20 Fächern individuell zusammengestellt werden kann. Wer sich für ein Studium an der beliebteste Universität Deutschlands entscheidet, kann sich ab sofort für das Wintersemester 2022/23 einschreiben. Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen sowie weitere Details zum Studienalltag finden sich auf der Homepage der KU.

