Tastenkombinationen und mehr: Tipps für den Chrome-Browser

Viele nutzen Googles Browser Chrome, doch nützliche Shortcuts sind den meisten fremd. So surft man mit dem Browser komfortabler.

Wer viel im Netz unterwegs ist, kennt die Probleme: Wie rette ich ein aus Versehen geschlossenes Tab? Wie behalte ich im Tab-Dschungel der letzten Stunden den Überblick? Und was soll es bringt es, sich ein Browser-Profil anzulegen? Die wichtigsten Antworten.

Tastenkombination bringt Lichtung im Tab-Wald

Chromes Tastenkombinationen für Windows- und Apple-Betriebssysteme sind identisch: Ein neues Fenster öffnen User mit Strg- oder Befehlstaste und N; Gleiches plus Umschalttaste gilt für ein neues Inkognito-Fenster. Ein neues Tab innerhalb des Browsers zu öffnen, funktioniert ähnlich - Strg- beziehungsweise Befehlstaste und T öffnen einen frischen Tab. Wurden aus Versehen ein oder mehrere Tabs geschlossen, lassen sie sich der Reihe nach wieder öffnen. Dafür einfach Strg- oder Befehls- plus Umschalttaste und T drücken. Google bietet im Netz ein Archiv weiterer Tastenkombinationen an. Wenn Sie Windows 11 nutzen, dann schauen Sie sich auch diese Tastenkombinationen an.

Unterschiede gibt es zwischen Windows und macOS beim Hin- und Herspringen von Tabs: Während Windows-User durch Drücken der Strg- und Tab-Taste nacheinander durch geöffnete Tabs blättern, nutzen Apple-User die Befehlstaste plus Wahltaste und den Rechts- oder Linkspfeil. Praktisch ist ferner die Möglichkeit, Tabs anzupinnen, um die Orientierung zu wahren. Dazu mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Tab klicken und die Option „Anpinnen“ wählen. Dieser rutscht dann in der Ansichtsleiste ganz nach links und bleibt dort.

Einfache Kombinationen am PC: Weitere Tipps und Kniffe

Sollte der Browsers immer langsamer reagieren, kann ein Blick in den in Chrome integrierten Task-Manager helfen. Windows- wie macOS-Besitzer öffnen ihn per Umschalttaste und Escape. Hier sehen User, welcher Tab wie viel Prozessorleistung oder Internet-Bandbreite beansprucht und können ihn bei Bedarf beenden.

Sich ein Nutzerprofil anzulegen, lohnt ebenfalls: Dadurch werden sämtliche Browser-Daten über verschiedene Geräte hinweg geteilt. Ist die Synchronisierung aktiviert, hat man über mehrere Geräte hinweg Zugriff auf Lesezeichen, Verlauf, Passwörter und weitere Einstellungen, statt sie auf jedem Gerät einzeln einzurichten. Um der Sicherheit Willen sollten man jedoch darauf achten, sich nicht an öffentlichen Geräten, wie in Bibliotheken oder Internetcafés, mit vertraulichen Daten anzumelden. (elm/elm/spot)