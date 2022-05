Expertinnen und Experten für die grüne Produktion –

berufsbegleitender Bachelor ‚Nachhaltiges Produktionsmanagement‘ am IAW

Der neue Bachelor-Studiengang „Nachhaltiges Produktionsmanagement“ macht Sie bereit für die Welt von morgen und qualifiziert Sie berufsbegleitend für zukunftsorientierte Aufgaben. © Technische Hochschule Ingolstadt

Am Institut für Akademische Weiterbildung (IAW) der TH Ingolstadt können Sie sich berufsbegleitend mit dem Bachelor-Studiengang „Nachhaltiges Produktionsmanagement“ spezialisieren.

Die industrielle Produktion befindet sich im Umbruch – in verschiedensten Branchen ist das zu spüren, denn mit der Digitalisierung, elektrischen Antriebstechnologien und gesetzlichen CO 2 -Vorgaben sind enorme Herausforderungen zu bewältigen. Für Unternehmen bedeutet das, sich zukunftsfähig aufzustellen. Nachhaltige und ressourcenschonende Produktionsprozesse sollen die natürlichen Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen sichern. Dies erfordert neue Denkweisen und neue Herangehensweisen, u. a. in den Bereichen Forschung, Fertigung und Vertrieb. Expertinnen und Experten für die grüne Produktion sind hierfür aktuell immer gefragter. Wie können Nachhaltigkeitsaspekte beispielsweise in die Automobilindustrie integriert werden? Wie vereint man die soziale Verantwortung mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit?

Hier kommt das IAW ins Spiel! Bachelor „Nachhaltiges Produktionsmanagement“

Wenn Sie bereits mit beiden Beinen im Berufsleben stehen, sich jedoch spezialisieren und weitreichendes Knowhow im Feld der nachhaltigen Produktion erlangen möchten, sind Sie am Institut für Akademische Weitebildung goldrichtig: Das Institut für Akademische Weiterbildung (IAW) der Technischen Hochschule Ingolstadt bietet die Möglichkeit, Beruf und Studium optimal zu kombinieren. Der neue Bachelor-Studiengang „Nachhaltiges Produktionsmanagement“ macht Sie bereit für die Welt von morgen und qualifiziert Sie berufsbegleitend für zukunftsorientierte Aufgaben. Als einer der größten Anbieter für akademische Weiterbildung in Bayern setzt das IAW auf vielseitige Studiengänge, auf persönliche Betreuung und auf die Nähe zur angewandten Forschung. So können sich Theorie und Praxis zielführend begegnen.

Berufsbegleitend studieren an der TH Ingolstadt: „Nachhaltiges Produktionsmanagement“ klingt spannend?

Das IAW bietet vielseitige Studiengänge, persönliche Betreuung und Nähe zur angewandten Forschung. © Technische Hochschule Ingolstadt

Der berufsbegleitende Bachelor-Studiengang „Nachhaltiges Produktionsmanagement“ ... ... richtet sich an alle Interessierten mit Techniker-/Meisterqualifikation, an technisches Personal, Facharbeiterinnen und Facharbeiter sowie Ingenieurinnen und Ingenieure. Durch das Studium erwerben Sie übergreifende, zukunftsrelevante Kompetenzen und sind anschließend spezialisiert auf die nachhaltige Gestaltung von Produktion, Lieferketten, des Managements und anderen Unternehmensbereichen.

Der Bewerbungszeitraum für das Wintersemester startete am 02.05.2022. Wenden Sie sich für eine individuelle Beratung gerne an Ihre Ansprechpartnerin und profitieren Sie von praxiserfahrenen Professorinnen und Professoren sowie einer hochwertigen Qualifizierung. So werden Sie zur Expertin oder zum Experten für die grüne Produktion und leisten einen entscheidenden Beitrag – nicht nur für Ihre beruflichen Karrierewege, sondern auch für eine lebenswerte Zukunft!

Autorin: Joyce Probst, IAW (Technische Hochschule Ingolstadt)

Kontakt

Technische Hochschule Ingolstadt – Institut für Akademische Weiterbildung

Esplanade 10

85049 Ingolstadt

Webseite: www.iaw-in.de