Drei Anzeichen für ein toxisches Arbeitsklima – und wann Sie besser kündigen sollten

Von: Andrea Stettner

Chefs aber auch Kollegen können für ein toxisches Arbeitsumfeld sorgen. © Panthermedia/Imago

Ein vergiftetes Arbeitsumfeld wirkt sich negativ auf die Stimmung im Team aus. Schon subtile Anzeichen zeigen, ob Sie vielleicht lieber kündigen sollten.

Ein Chef, der seine Mitarbeiter anbrüllt oder vor den Kollegen herabsetzt – schlechter Führungsstil* vergiftet das Arbeitsklima in Windeseile. Aber auch weniger offensichtliche Anzeichen verraten, dass im Unternehmen etwas gewaltig schiefläuft.

Toxischer Arbeitsplatz: Diese Zeichen dürfen Sie nicht ignorieren

Der Amerikaner Scott Mautz ist Experte für Mitarbeiterführung mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. In einem Online-Artikel des US-Wirtschaftsmagazins Inc. verrät er, welche subtilen Anzeichen bereits auf ein ein toxisches Arbeitsklima hindeuten können:

Niemand traut sich, dem Chef zu widersprechen: Wenn in Meetings niemand mehr seine Meinung frei äußert, alle Ansagen des Chefs wortlos hingenommen werden, ist das Arbeitsklima laut Mautz eindeutig vergiftet. Anstatt Probleme zu lösen wird über Strafen gesprochen: Mitarbeiter sprechen nur noch über Ziele und Fristen – und über deren Konsequenzen. „Wenn dies der Fall ist, spricht dies für eine zugrunde liegende Angst, die sich durch die Organisation zieht, eine Angst vor dem Versagen“, so der Coach weiter. Und das sei nicht gerade vertrauensfördernd. Das Lachen ist allen vergangen: Wenn niemand mehr lächelt und stattdessen nur noch mit gesenktem Kopf und kritischer Miene arbeitet, hat das toxische Arbeitsklima laut Mautz bereits voll eingeschlagen. Die Energie sei in solchen Unternehmen deutlich niedriger als in einer gesunden Firmenkultur, in der „selbst die Möbel“ Energie verströmen würden, so der Experte.

Kündigung – ja oder nein? In diesem Fall ist es besser, den Job zu wechseln

Sollten mehrerer dieser Anzeichen in Ihrem Unternehmen auftreten, so rät Mautz über entsprechende Konsequenzen nachzudenken – und dabei nicht zimperlich zu sein. Sprechen Sie das Thema an, helfen Sie bei der Lösung und wechseln Sie den Job, wenn alles das nicht hilft. (as)