Von Entwicklung bis Erste-Hilfe-Ausbildung: Top 10 Trendjobs mit hohem Gehalt

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Sicherheit im Job, ein attraktives Gehalt und Sozialleistungen? Viele Menschen achten bei der Orientierung darauf. Indeed hat die aktuellen Trendjobs ermittelt.

Der Arbeitsmarkt ist im Wandel – auf der einen Seite Fachkräftemangel, auf der anderen Seite passen einige Stellenanzeigen nicht mit den Vorstellungen von Bewerberinnen und Bewerbern zusammen. Bei der Suche nach einem neuen Job geht es auch um Arbeitszufriedenheit, um den Umgang mit Stress oder das Gehalt. All die Kriterien, die sich vielleicht nicht immer einfach in Einklang bringen lassen. Die Jobplattform Indeed hat die aktuellen Trendberufe herausgefunden. Die Berufe haben ein „vergleichsweise hohes Jahresgehalt“ und Stellenangebote in diesem Bereich hätten sich auf Indeed in den letzten vier Jahren mindestens verdoppelt. Welche Berufe gefragt sind, erfahren Sie im Folgenden.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Top 10 Trendjobs: Entwicklung, Kundenberatung oder Erste-Hilfe-Ausbildung

Fachkräftemangel, Digitalisierung und Trendjobs: Menschen in der Net-Entwicklung werden gesucht. © Gustafsson/Imago

Beruf Jahreseinkommen (Median) Vier-Jahres-Anstieg Net-Entwicklung 80.000 Euro 1184 Prozent Erste-Hilfe-Ausbilder/in 66.000 Euro 342 Prozent Praxisanleiter/in 66.000 Euro 333 Prozent Augenarzt/Augenärztin 125.000 Euro 277 Prozent Cloud Engineer 77.500 Euro 174 Prozent Lagerarbeiter/in 66.000 Euro 174 Prozent Senior Engineer 77.500 Euro 172 Prozent Baufinanzierungsberater/in 90.000 Euro 152 Prozent Kundenberater/in im Betrieb 60.000 Euro 147 Prozent Senior Account Executive 75.000 Euro 139 Prozent

Quelle: PM Indeed 2023

Die meisten Stellenanzeigen im Vergleich sind im Vergleich der Entwicklung zu finden – mit einem Anstieg von 1.184 Prozent suchten Verantwortliche auf der Jobplattform Indeed nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Net Developer entwickeln plattformübergreifende Lösungen für Unternehmen. Gerade in Zeiten des dezentralen Arbeitens und der Digitalisierung suchen viele Unternehmen nach Lösungen, die den Arbeitsalltag vereinfachen.

Zwölf Fehler, die Reiche niemals machen würden Fotostrecke ansehen

Trendberufe im medizinischen Bereich sind in den vergangenen Jahren gefragt

Während es hier (Gesundheitswesen, Anm. der Red.) schon seit Jahren an Personal fehlt, sehen wir mittlerweile allerdings einen flächendeckenden Arbeitskräftemangel. Daher haben Jobsuchende derzeit in zahlreichen Branchen und Bereichen gute Chancen – nicht nur in diesen Trendjobs, aber in diesen ganz besonders.

Gerade im Bereich Gesundheit ist die Nachfrage in den vergangenen Jahren gestiegen. Fachkräftemangel, die Corona-Pandemie und die Arbeitsbedingungen könnten da ebenfalls eine Rolle spielen. Indeed hat einen Anstieg von 342 Prozent bei der Erste-Hilfe-Ausbildung verzeichnen können und einen Anstieg von 333 Prozent bei Augenärztinnen und Augenärzten. Damit setzt sich, nach Angaben von Indeed, ein Trend fort, der sich schon in den vergangenen Jahren angedeutet habe. So werden auch Zahnärztinnen und Zahnärzte (120 Prozent) vermehrt auf der Jobplattform gesucht.

Berufe in der Pflege: Wohnbereichsleitungen ebenfalls gesucht – Platz 15

Beruf Jahreseinkommen (Median) Vier-Jahres-Anstieg Agenturpartner/in 115.000 Euro 129,3 Prozent Meister/in Elektrotechnik 50.500 Euro 124,8 Prozent Onkologe/Onkologin 54.928,50 Euro 120,9 Prozent Zahnarzt/Zahnärztin 90.000 Euro 119,6 Prozent Wohnbereichsleitung 66.000 Euro 102 Prozent

Quelle: PM Indeed 2023

Die Jahreseinkommen im Median entsprechen den Angaben der Jobplattform Indeed, vergleicht man die Durchschnittsangaben anderer Portale, erhält man andere Gehaltsangaben. Unterscheiden kann sich dies unter anderem je nach Bundesland und der jeweiligen Berufserfahrung. Ein Abgleich des Gehalts von einer Onkologin oder eines Onkologen, erhält man eine Gehaltsspanne gestaffelt nach Berufserfahrung zwischen 67.275 und 100.919 Euro, informiert die Webseite Gehalt.de. Die Angaben seien ein durchschnittliches Bruttogehalt bei einer 40-Stundenwoche. Zahnärztinnen und Zahnärzte erhalten laut Gehalt.de einen Verdienst zwischen 52.462 und 78.699 Euro, ebenso gestaffelt nach Berufserfahrung und unter der Annahme einer 40-Stundenwoche. Die unterschiedlichen Angaben können daher stammen, dass Indeed bei Onkologinnen und Onkologen unter Assistenz- und Facharzt/Fachärztin unterscheidet, bei Zahnärztinnen und Zahnärzten gebe es keine Unterscheidung.



Führungskräfte in der Altenpflege seien gesucht, so beispielsweise Wohnbereichsleiter/innen, die die Umsetzung eines Pflegekonzeptes sichern und eng mit Behörden und Ärztinnen und Ärzten zusammenarbeiten. Diese Jobbezeichnung hat einen Anstieg von 102 Prozent bei der aktuellen Analyse von der Jobplattform Indeed erreicht und ist demnach auf dem Platz 15 der Trendjobs 2023 einzuordnen. Wie Indeed berichtet, sei dort ein Jahresgehalt im Median von rund 66.000 Euro möglich, ein Vergleich bei Gehalt.de zeigt eine durchschnittliche Bruttogehaltsspanne von 38.588 bis 42.506 Euro, je nach Berufserfahrung.