Als Erstes aus der Familie studiert? Arbeiterkinder glauben seltener an Talent

Von: Carina Blumenroth

Die soziale Familie gibt einem Werte und Erfahrungen, sie öffnet Räume oder baut Hürden auf. Arbeiterkinder haben es schwer, sich einzufinden, das Selbstvertrauen leidet.

Je nachdem, in welche Familie Menschen hineingeboren werden, bekommen sie unterschiedliche Werte vermittelt und unterschiedliche Haltungen werden entwickelt. Das kann einen bestimmten Weg vorzeichnen. Haben die Eltern beispielsweise studiert, kommen die Kinder oft besser an Hochschulen zurecht als Arbeiterkinder. Eine aktuelle Studie, die in der Fachzeitschrift „Journal of Experimental Social Psychology“ erschien, zeigt, dass Arbeiterkinder ihr Talent anzweifeln.

Talent? Arbeiterkinder sind da zurückhaltend

Talent oder Fleiß – Arbeiterkinder machen da einen Unterschied. Ihr Talent erkennen sie oft nicht an. © Natee Meepian/Imago

Soziale Ungleichheit wird viel diskutiert und anhand Arbeiter- und Akademikerkindern an Hochschulen auch erforscht. Sozialpsychologin Christina Bauer von der Universität Wien untersuchte, warum sich Arbeiterkinder an Hochschulen oft schwertun. Gemeinsam mit Forschern der Freien Universität Berlin führte Bauer fünf Umfragen mit insgesamt 3.500 Studentinnen und Studenten durch. Herausgekommen ist, dass das Talent von den Gruppen einen unterschiedlichen Stellenwert hat. Arbeiterkinder schätzen ihr eigenes Talent eher geringer ein. Das beeinflusse unter anderem das selbstbewusste Auftreten, aber auch weitere Benachteiligungen im Leben.

Arbeiterkinder haben zurückhaltende Gedanken erlernt

Besonders die Erfahrungen, die Arbeiterkinder während ihrer Sozialisation gemacht hätten, bedingten es, dass sie sich für „weniger talentiert“ halten, schreiben die Forscherinnen und Forscher in der Zusammenfassung. Das können beispielsweise Erfahrungen in der Schule gewesen sein, wenn Lehrerinnen und Lehrer sie als weniger talentiert eingeschätzt hätten, informiert das Portal Forschung und Lehre.

Fleiß ist Fleiß – bei Arbeiter- und Akademikerkindern

Bei dem Talent scheiden sich zwischen Arbeiter- und Akademikerkindern die Geister. Ganz anders sieht das bei der Einschätzung des Fleißes aus. Da sehen sich Akademiker- und Arbeiterkinder gleichermaßen. Fächer, in denen vermeintlich Fleiß gefragt ist, sind bei Arbeiterkindern folglich beliebter als Fächer, in denen man auf das Talent schaut.

Forscherinnen und Forscher geben Empfehlung

Damit man die Ungleichheit abbauen könnte, empfehlen die Forscherinnen und Forscher, dass man den Fokus eher auf das Erlernen setzen solle, als auf das Talent. Das könne den Nachteil abbauen, den Arbeiterkinder durch die sozialen Unterschiede erfahren.