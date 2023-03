Erfolgreich studieren und das Campusleben genießen

Die Wahl des Studienfachs und -ortes kann leichtfallen. Das zeigt die Universität Augsburg. Hier können Studieninteressierte aus aktuell 89 verschiedenen Studiengängen wählen.

Von geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern, über Naturwissenschaften, Jura und Wirtschaftswissenschaften bis hin zu Medizin ist für jeden das Passende dabei. Die Forschung an der Universität Augsburg ist anwendungsorientiert und hat aktuelle gesellschaftlich relevante Problemstellungen, Themen wie Klimawandel oder auch Künstliche Intelligenz im Blick. Dabei arbeitet die Universität eng vernetzt mit ihren – auch internationalen – Kooperationspartnern aus Forschung und Wirtschaft. Nicht zuletzt überzeugt der Studienstandort Augsburg durch ein abwechslungsreiches, aktives Campusleben. Persönliche Ziele im Studium erreichen, dabei das Leben auf einem grünen Campus genießen und das alles in unmittelbarer Nähe zur historischen Innenstadt einer der ältesten Städte Deutschlands? Das kann man an der Universität Augsburg!

Individuelle Förderung

An der Universität Augsburg wird seit jeher die individuelle Förderung der Studierenden und ihrer Ziele großgeschrieben. Ein wichtiger Baustein hierfür ist das enge Betreuungsverhältnis zwischen Studierenden und Dozierenden. Ein weiterer ist die Ergänzung des regulären Studienangebots durch zahlreiche zusätzliche Wahl- und Profilierungsangebote. Auch Auslandsaufenthalte sind dank der internationalen Vernetzung der Universität problemlos möglich. So berichtet Lukas Höhnle, der Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert: „Bei der Bewerbung für mein Masterstudium war mir wichtig, auch international studieren zu können. Mit dem Programm Erasmus+ und dem WeltWeit Programm bietet mir die Universität Augsburg tolle Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu sammeln. Gerade habe ich die Zusage für einen Platz in Tokio bekommen und bin schon sehr gespannt auf mein Auslandssemester.“

Interesse an einem Studium an der Universität Augsburg? Dann komm gerne zu unserem StudienInfoTag am Samstag, 15.04.2023 oder informiere Dich online unter:

Study-Life-Balance

Doch auch abseits des Akademischen bietet die Universität Augsburg ihren aktuell über 20.000 Studierenden eine Vielzahl an Möglichkeiten sich auszuprobieren, Kontakte zu knüpfen und sich vom mitunter stressigen Studienalltag zu erholen. Das Highlight vieler Studierender ist hierbei der grüne Campus. Emil Anwander studiert Realschullehramt und schätzt die kurzen Wege und die entspannte Atmosphäre auf dem Campus: „Im Sommer lerne ich am liebsten im Außenbereich einer der Cafeterien. Im Schatten der Bäume kann ich mich einfach am besten konzentrieren und eine kleine Stärkung in Form von Snacks und Getränken ist nicht weit.“ Auch die Jurastudentin Anna-Lena Frosch genießt in ihren Vorlesungspausen gerne die Natur auf dem Campus bei einem Spaziergang. Wer noch mehr Bewegung braucht, der wird sich über die Angebote beim Hochschulsport freuen. Neben traditionellen Sportarten kann man sich hier auch an Akrobatik, Football und Quidditch versuchen, erzählt Jasmin Pinzberger, die in Augsburg Wirtschaftsmathematik studiert, begeistert. Darüber hinaus gibt es jedes Semester eine Vielzahl an kulturellen Angeboten wie Konzerte, Theaterstücke, Ausstellungen und Mitmachaktionen.

Zukunftsorientierte Forschung durch Vernetzung

Das Fächer- und Forschungsprofil der Universität Augsburg ist vielfältig. „Wir entwickeln unseren Fächerkanon weiter und erschließen gleichzeitig durch unser Netzwerkkonzept neue, gesellschaftlich relevante Forschungsfelder. Das macht Wissenschaft aus und hierin liegt unsere Stärke“, erklärt Professorin Dr. Sabine Doering-Manteuffel, Präsidentin der Universität Augsburg. Die Forschungsschwerpunkte an der Universität Augsburg sind unter anderem die Erforschung der Folgen des Klimawandels, Künstliche Intelligenz (KI) und seit jeher die Lehramtsausbildung. Durch ihre einzigartigen Kooperationen mit diversen Unternehmen schafft die Universität Augsburg dabei zukunftsorientierte Perspektiven für Studierende, Forschende und zukünftige Absolvent/innen gleichermaßen.

Lust auf eine kleine Entdeckungsreise?

