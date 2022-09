MBA-Studiengang Public Management: Fach- und Führungswissen für die Zukunft des öffentlichen Sektors

Teilen

Mit dem MBA Studiengang sind Sie perfekt auf eine Karriere im Öffentlichen Dienst vorbereitet – und eine wichtige Brücke zur Digitalisierung.

In Krisen-Zeiten, wie sie durch die Corona-Pandemie oder den Ukraine-Krieg ausgelöst wurden, ist ein funktionierender Staat so wichtig wie noch nie. Bürgerinnen und Bürger setzen darauf, dass ihre Belange effizient und effektiv bearbeitet werden – und wenn möglich digital. Das erfordert einen Transformationsprozess, der von den Fach- und Führungskräften im Öffentlichen Dienst gewissenhaft vorangetrieben werden muss. Eine Herausforderung, für die die Absolventinnen und Absolventen des MBA-Studiengangs Public Management hervorragend ausgebildet sind.

Der MBA Public Management des campus advanced studies center (casc), dem Weiterbildungsinstitut der Universität der Bundeswehr München (UniBwM) setzt sich disziplinübergreifend mit der Führung von und in öffentlichen Institutionen auseinander. Die akademische Weiterbildung bringt gezielt die Grundlagen der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre mit Politik und öffentlicher Verwaltung zusammen. Studierende lernen unter anderem, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen sowie Planungs- und Kontrollinstrumente in Behörden oder Werkzeuge des strategischen öffentlichen Beschaffungsmanagements zu beherrschen.

Um dies zu erreichen, setzt das Weiterbildungsinstitut auf das Blended-Learning-Prinzip – eine Verbindung zwischen ganztägigen Präsenzveranstaltungen und medial unterstütztem und tutoriell begleitetem Selbststudium. Diese Lehr- und Lernmethode sorgt für eine intensive Wissensvermittlung und einen raschen Erwerb von Kompetenzen. Dieses Konzept stellt außerdem sicher, dass der MBA berufsbegleitend erworben werden kann.

Der Studiengang MBA Public Management vermittelt Fach- und Führungswissen für die Steuerung öffentlicher Organisationen mit den Schwerpunkten Public Controlling, Public Procurement und Digitalisierung. Staatliche Wertschöpfung hängt dabei zunehmend auch von Lieferantenleistungen ab – das Beschaffungsvolumen macht 25% der Staatsausgaben aus und umfasst in Deutschland über 350 Mrd. € im Jahr. Das bedeutet nicht nur eine hohe Kosten- sondern insbesondere eine hohe Leistungsverantwortung. Lieferanten sind Quelle von Innovationen, verantworten mit ihrer Lieferkette in hohem Maße Nachhaltigkeitsaspekte wie bspw. den CO2-Ausstoß etc. pp. Öffentliche Beschaffung ist daher kein Verwaltungsakt mehr, sondern eine strategische Funktion für einen modernen Staat. Wir wollen mit unserem Studiengang einen Beitrag dazu leisten, diesem Anspruch gerecht zu werden – durch die Vermittlung neuer Ansätze und konkreter Instrumente in einem Lehr- und Lernumfeld, das es Studierenden und Dozierenden ermöglicht, in intensivem Austausch gemeinsam Inhalte zu erarbeiten.