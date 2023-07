Mit dem zukunftsweisenden Master-Studiengang „Personalentwicklung“ die nächste Karrierestufe starten

Optimal vorbereitet auf die Berufswelt von morgen © Universität der Bundeswehr München

Der Master-Studiengang „Personalentwicklung“ an der Universität der Bundeswehr München bereitet mit neuen Inhalten optimal auf die Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt vor.

Sich beruflich verbessern und künftig aktiv an Innovationsprozessen beteiligt sein – das sind Ziele, die Menschen mit dem berufsbegleitenden Master-Studiengang „Personalentwicklung“ an der Universität der Bundeswehr München erreichen können. Die Absolventinnen und Absolventen werden zu gefragten Fach- oder Führungskräften. Das Studium bereitet mit neuen Inhalten optimal auf die Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt vor.

Globalisierung, Digitalisierung, Konnektivität, Individualisierung, Mobilität und Gesundheitsfokussierung – diese Megatrends verändern die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten. Damit „Arbeit“ in Zukunft neu gedacht werden kann, brauchen Fach- und Führungskräfte spezielles Know-how. Genau dieses Wissen vermittelt der berufsbegleitende Master-Studiengang „Personalentwicklung“, der im Oktober 2023 mit aktualisierten Inhalten mit dem neunten Jahrgang am campus advanced studies center (casc) der Universität der Bundeswehr München startet.

In 27 Monaten lernen die Studierenden, zukunftsorientierte, evidenzbasierte und professionelle Wege der Personalentwicklung erfolgreich zu beschreiten und selbst zu gestalten. Wer Mitarbeitende verstehen und bewegen sowie die Arbeitswelt proaktiv und nachhaltig verändern will, ist in diesem Studiengang genau richtig.

Der Master-Studiengang „Personalentwicklung“ an der Universität der Bundeswehr München punktet in vielen Bereichen. So gewährleistet er zum Beispiel durch einen individuellen Studienverlauf, den modularen Aufbau und den Blended-Learning Format die Vereinbarkeit von Studium, Job und Privatleben. Es gibt viele weitere gute Gründe, die für ihn sprechen:

staatlich anerkannt und ACQUIN-akkreditiert

modernstes Lernkonzept und kollegialer Verbund

optimale Vorbereitung auf konkrete Personalentwicklungsaufgaben durch praxisorientierte Trainings und Einblicke in aktuelle Trends

Kontakt und Erfahrungsaustausch mit Praxisexpertinnen und -experten

Mentoringprogramm mit Absolventinnen und Absolventen

Fernstudium mit Präsenztagen an einem attraktiven Studienort

bewährtes Kleingruppenkonzept sowie eine hervorragende und umfassende akademische Betreuung

Christina Maier, Absolventin Masterstudiengang Personalentwicklung (M.A.) © Universität der Bundeswehr München

Der Studiengang „Personalentwicklung“ bot mir die Möglichkeit Einblicke in unterschiedliche Unternehmen zu gewinnen und neue innovative Personalentwicklungsmaßnahmen kennenzulernen. Durch die Mischung aus Online-Inhalten und Präsenzveranstaltungen bietet das Studium eine abwechslungsreiche und optimale Ergänzung zum Berufsalltag. Das Blended-Learning-Konzept, der stetige Kontakt und die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Kommilitoninnen und Kommilitonen, sowie die herausragende Betreuung zeichnen den Master-Studiengang ‚Personalentwicklung‘ besonders aus. Ich habe mich für den Studiengang entschieden, um mich beruflich umzuorientieren und branchenunabhängig zu sein. Bereits während des Studiums konnte ich dadurch eine neue berufliche Herausforderung annehmen und arbeite als Referentin in der Personalentwicklung.

Nutzen Sie gerne die Möglichkeit für ein unverbindliches Beratungsgespräch vor Ort, virtuell oder per Telefon. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme unter:

Universität der Bundeswehr München

campus advanced studies center

Werner-Heisenberg-Weg 39

85577 Neubiberg

Tel.: +49 89 6004-2086

E-Mail: info@casc.de

Web: www.unibw.de/casc