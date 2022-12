Fach- und Führungswissen erweitern - Weiterbildung an der Universität der Bundeswehr München

Das Angebot des Weiterbildungsinstituts der Universität der Bundeswehr München richtet sich unter anderem an Fach- und Führungskräfte aus Industrie und Wirtschaft. © Universität der Bundeswehr München

Das Weiterbildungsinstitut campus advanced studies center (casc) bündelt wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität der Bundeswehr München – Wissenschaft und Praxis bilden bei den Programmen eine Einheit.

Für immer mehr Fach- und Führungskräfte ist die Karrierelaufbahn nach einem abgeschlossenen Studium und einigen Jahren im Berufsleben noch nicht vorbei. Sie wollen ihre Qualifikationen gezielt weiterentwickeln und ihre Tätigkeit mit einer praxisnahen wissenschaftlichen Weiterbildung verknüpfen, um ihre erworbenen Kompetenzen direkt in den Berufsalltag einfließen zu lassen oder verantwortungsvollere Aufgaben in ihrer Organisation zu übernehmen. Um diesen Prozess des gesellschaftlichen Wandels von Anfang an zu begleiten, hat die Universität der Bundeswehr München 2008 das Weiterbildungsinstitut casc gegründet.

Wie arbeitet casc an der Universität der Bundeswehr München?

Das Weiterbildungsinstitut casc entwickelt gemeinsam mit Professorinnen und Professoren der Universität sowie renommierten Kooperationspartnern attraktive Programme, die auf der aktuellen Forschung basieren und nicht nur akademisch hochwertig, sondern auch innovativ sind. Angesprochen werden Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die gezielt ihre Berufstätigkeit mit einer praxisnahen wissenschaftlichen Qualifizierung verknüpfen wollen. Da die Weiterbildungsprogramme berufsbegleitend absolviert werden können, lassen sich die Inhalte unmittelbar im Berufsalltag anwenden. Weiterhin verfügt casc über zahlreiche wertvolle Unternehmenskontakte, sodass Studierende bereits während der Weiterbildung ein berufliches Netzwerk bilden und den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere setzen können.

Sie möchten sich beruflich weiterentwickeln? Das Weiterbildungsinstitut casc bietes ein weites Spektrum an Möglichkeiten. © Universität der Bundeswehr München

Die Weiterbildungsangebote richten sich an:

Fach- und Führungskräfte in Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene,

Fach- und Führungskräfte aus der Industrie und Wirtschaft und

ausscheidende Zeitoffiziere und Zeitoffizierinnen sowie Zeitsoldaten und Zeitsoldatinnen.

Universität der Bundeswehr München: Was zeichnet das Weiterbildungsinstitut casc aus?

Das Weiterbildungsinstitut der Universität der Bundeswehr München hat sich seit seinem Bestehen zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt. Einen großen Anteil daran haben seine Grundprinzipien, die die Qualität der Lehre und ihrer Relevanz für die Gesellschaft sicherstellen:

Praxis und Wissenschaft werden zur Einheit : Alles, was Studierende während ihres Weiterbildungsprogramms lernen, zeichnet sich nicht nur durch seine Wissenschaftlichkeit aus, sondern lässt sich hervorragend in den Berufsalltag einbinden. Gewährleistet wird dies durch exzellente Lehrkräfte und die Zusammenarbeit mit renommierten Partnerorganisationen und -hochschulen.

: Alles, was Studierende während ihres Weiterbildungsprogramms lernen, zeichnet sich nicht nur durch seine Wissenschaftlichkeit aus, sondern lässt sich hervorragend in den Berufsalltag einbinden. Gewährleistet wird dies durch exzellente Lehrkräfte und die Zusammenarbeit mit renommierten Partnerorganisationen und -hochschulen. Hoher Qualitätsanspruch : Die angebotenen Studiengänge am casc sind staatlich anerkannt und werden akkreditiert. Die Qualität der Programme hat oberste Priorität.

: Die angebotenen Studiengänge am casc sind staatlich anerkannt und werden akkreditiert. Die Qualität der Programme hat oberste Priorität. Exzellente Betreuung : Studierende können darauf zählen, während des gesamten Weiterbildungsprogramms unterstützt und gefördert zu werden. Das Kleingruppenprinzip und die individuelle Betreuung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich bewährt.

: Studierende können darauf zählen, während des gesamten Weiterbildungsprogramms unterstützt und gefördert zu werden. Das Kleingruppenprinzip und die individuelle Betreuung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich bewährt. Flexibilität & Individualität : Das casc geht auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden ein und bietet Lösungen, die auf jede Herausforderung zugeschnitten sind.

: Das casc geht auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden ein und bietet Lösungen, die auf jede Herausforderung zugeschnitten sind. Das Weiterbildungsinstitut der Universität der Bundeswehr München bietet einen attraktiven Campus im Süden Münchens. An ihren Präsenztagen können Studierende sich mit ihren Kommilitonen sowie anderen Fach- und Führungskräften austauschen.

In entspannter Atmosphäre mit Gleichgesinnten austauschen – im Rahmen einer Weiterbildung an der Universität der Bundeswehr München. © Universität der Bundeswehr München

Das Weiterbildungsangebot des casc an der Universität der Bundeswehr München

Das Weiterbildungsangebot des casc umfasst Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaft, Industrie und dem öffentlichen Dienst. Folgende Programme werden angeboten:

MBA International Management (seit 2008)

Master of International Security Studies (M. A., seit 2011)

Systems Engineering (M. Sc., seit 2014)

Personalentwicklung (M. A., seit 2014)

MBA Public Management (seit 2017)

Das Kleingruppenprinzip und die individuelle Betreuung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen am casc haben sich bewährt. © Universität der Bundeswehr München

Außerdem haben Studierende die Wahl zwischen verschiedenen Modulstudien, die kompaktes Wissen zu fachspezifischen Themen vermitteln. Sie können einzeln oder in sinnhaften Zusammenhängen studiert werden:

Öffentliche Beschaffung

Öffentliches Controlling

Digitalisierung im öffentlichen Sektor

Personalentwicklung

Systems Engineering

Das sind die Programme der Universität der Bundeswehr München

Wenn Sie mehr zu den akademischen Weiterbildungsangeboten des casc erfahren möchten, nehmen Sie gerne direkt Kontakt auf.

Kontakt

Universität der Bundeswehr München

campus advanced studies center

Werner-Heisenberg-Weg 39

85577 Neubiberg

Tel.: +49 89 6004-2086

E-Mail: info@casc.de

Web: www.unibw.de/casc