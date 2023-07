Unsicher im Job? Drei Anzeichen, die darauf hindeuten könnten

Von: Anne Hund

Manche wirken im Beruf unsicherer als andere, was oft nichts mit ihrem Können zu tun hat. Es könnte vielmehr an der Kommunikation liegen.

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die einen im Umgang mit Kollegen manchmal unsicher wirken lassen. Obwohl Mitarbeiter kompetent und verlässlich sind, wirken manche so, als hätten sie offensichtlich nicht immer die nötige Portion Selbstbewusstsein. Job-Experten raten dazu, bei sich selbst ruhig an diesem Punkt zu arbeiten. Denn es wäre schade, wenn jemand seine Fähigkeiten dadurch in den Schatten stellt. Das Portal Karrierebibel.de erklärt, wie sich Unsicherheit auf kommunikativer Ebene äußern kann – und wie man daran arbeiten kann.

Oft sind es nur Kleinigkeiten, die einen im Umgang mit Kollegen unsicher wirken lassen. © AntonioGuillem/Imago

Körpersprache: „Den Kopf einziehen; den Blickkontakt vermeiden oder nervös mit den Händen nesteln… Die Körpersprache ist immer ein Verräter“, heißt es in dem Beitrag. Vor allem sogenannte Mikrogesten könnten geringe Selbstsicherheit anzeigen: „häufiges Spielen mit den Haaren oder Händen, ein unsicherer Stand (Wippeln), wegschauen…“ Der Tipp laut Karrierebibel.de: „Falls Sie solche Symptome der Unsicherheit an sich beobachten, können Sie durchaus daran arbeiten, um mehr Selbstsicherheit zu trainieren.“

Harmoniebedürfnis hin oder her. Wer zu allem „Ja“ sage oder sich sofort der Mehrheit anpasse, gewinne weder an Profil, noch an Respekt. Im Gegenteil, erklärt das Karriereportal: „Opportunes Verhalten und Wendementalität verraten wieder fehlende Selbstsicherheit. Der Tipp: „Haben Sie den Mut zur eigenen Meinung (aber auch zu deren Korrektur, falls falsch) und zum Widerspruch.“ Wer es allen recht machen wolle, vergesse sich dabei selbst. „Kompromissbereitschaft ist zwar eine Tugend, doch sollten Sie wissen, wann Sie für sich und Ihre Bedürfnisse einstehen müssen.“ Zurückhaltung: „Sich in Meetings kaum zu Wort melden oder anderen den Vortritt zu lassen, mag noch als besondere Form der Bescheidenheit durchgehen. Es kann aber auch ein fehlendes Rückgrat verraten“, heißt es weiter in dem Beitrag. Selbstsicherheit zeige sich gerade in Diskussionen und Konflikten. Und zwar: „Nicht durch Lautstärke oder Dominanz, sondern dadurch, dass Sie Ihre Haltung und Werte offen vertreten und nicht beim ersten Gegenwind sofort einknicken.“

Natürlich wächst das Selbstbewusstsein im Beruf auch mit der gewonnenen Erfahrung. Wichtig ist zudem, dass man sich am Arbeitsplatz wohlfühlt und man auch seitens der Vorgesetzten die nötige Wertschätzung genießt. Dann kann man den Ball an die anderen Kollegen auch leichter zurückspielen und sein Know-how für das Team einbringen.