Verrückt: Diese Firma spendiert Nichtrauchern sechs Urlaubstage

Viele Mitarbeiter rauchen während der Arbeitszeit - doch das ist einer Firma in Tokio nun zu bunt geworden. Sie belohnt Nichtraucher mit mehr Freizeit.

Das dürfte einzigartig auf der Welt sein: Eine Firma in Tokio belohnt ihre Mitarbeiter fürs Nichtrauchen, in dem sie ihnen sechs zusätzliche Urlaubstage schenkt. Die Regelung gilt seit September und sorgt nun weltweit für Furore.

Mitarbeiter beschwert sich über Zeitverschwendung von Rauchern

Die Marketingfirma Piala Inc. möchte mit dieser Maßnahme ihre Mitarbeiter motivieren, mit dem Rauchen aufzuhören. Etwa, weil es gesünder ist? Nein. "Einer unserer nicht rauchenden Mitarbeiter hat Anfang des Jahres in der Box für Verbesserungsvorschläge die Nachricht hinterlassen, dass die Raucherpausen Probleme verursachen", wie ein Firmensprecher dem britischen Telegraph berichtete.

Jede Zigarettenpause würde 15 Minuten Arbeitszeit kosten, da die Mitarbeiter dafür vom 29. Stock ihres Bürogebäudes in das Erdgeschoss müssten. Dort sei der Raucherbereich untergebracht. Während die Raucher also jede Menge Arbeitszeit vertrödelten, mussten die Nichtraucher weiter eifrig an ihren Projekten arbeiten. Und das sorgte für Unmut im Unternehmen.

Chef belohnt Nichtraucher mit mehr Urlaub

Doch damit ist jetzt Schluss: Chef Takao Asuk will seine fleißigen Nichtraucher mit mehr Urlaub belohnen - und den rauchenden Kollegen einen Anreiz geben, mit dem Rauchen aufzuhören.

Laut des Telegraph ist ihm das auch schon gelungen: Vier seiner 120 Mitarbeiter sollen dem Glimmstängel bereits abgeschworen haben, 30 Kollegen nutzen die zusätzlichen Urlaubstage.

Ob diese Art der Belohnung nun auch bald nach Deutschland schwappt? Hierzulande versuchen viele Unternehmen den Raucherkonflikt zu umgehen, in dem sie Angestellte für ein Zigarettenpäuschen ausstempeln lassen. Für die Gesundheit der Mitarbeiter wäre ein Anreiz wie bei Piala Inc. aber sicher erfolgreicher.

Von Andrea Stettner