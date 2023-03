Ist weniger mehr? Die Vier-Tage-Woche ist auf dem Vormarsch!

Nur 4 Tage arbeiten? Viele Unternehmen setzen auf mehr Work-Life-Balance © steheap/PantherMedia

Belgien hat sie 2022 gesetzlich eingeführt, andere Nationen wie die USA, Großbritannien oder Japan haben sie bereits getestet, und auch in Deutschland wird mit ihr zunehmend experimentiert. Gemeint ist die Vier-Tage-Woche.

Die Unternehmen versprechen sich davon vor allem eines: im harten Kampf um Arbeitskräfte attraktiver zu werden und bei Jobsuchenden entscheidend zu punkten. Doch fast jeder Betrieb setzt die Vier-Tage-Woche individuell anders um, wie drei Best-Practice-Beispiele aus der Region München zeigen.

Im Hotel „Vier Jahreszeiten“ in Starnberg hat Küchenchef Maximilian Moser die Arbeitszeit reformiert. Früh- oder Spätschichten gibt es nicht mehr. Stattdessen arbeitet das ganze Team zwischen 12 und 22 Uhr und gewinnt einen freien Tag mehr. Und das ohne Gehaltseinbuße. „Wir müssen die Gastronomie attraktiver gestalten“, erklärt Moser seine Motivation. Der Küchenchef prophezeit: „Die Vier-Tage-Woche ist die Zukunft. Ich glaube, dass in vier bis fünf Jahren jeder in der Gastronomie diese Idee übernommen hat.“

Nico Osenstätter, Geschäftsführer der gleichnamigen Holz- und Furnierfirma in Schongau, hat dies bereits getan – auf seine Art. Der Deal: Er hat einen Arbeitstag gestrichen, dafür arbeitet sein Team an den anderen Tagen eine halbe Stunde mehr, um insgesamt auf 38 Stunden zu kommen. So wurde die Wochenarbeitszeit um dreieinhalb Stunden reduziert – zum gleichen Gehalt, erklärt Osenstätter. „Der wahre Luxus ist die freie Zeit.“

Jede zweite Woche ist bei Korbinian Völkl Vier-Tage-Woche. War es früher Usus, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Freitagmittag Schluss machen konnten, arbeiten sie nun in der einen Woche freitags länger, um die Woche darauf freitags ganz frei zu haben. „Das kommt bei allem super an“, sagt der Geschäftsführer eines Unternehmens für Mess-, Steuer- und Regeltechnik in Zolling (Kreis Freising). „Ich habe sogar schon einen neuen Mitarbeiter gewonnen, für den bei der Job-Wahl genau diese Regelung ein entscheidendes Kriterium war.“ (Manuel Eser)

71 % der Deutschen würden es begrüßen, die Vier-Tage-Woche in Deutschland gesetzlich einzuführen. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL hervor.