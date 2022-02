Umfrage zeigt: 71 Prozent der Deutschen wünschen sich Vier-Tage-Woche

Von: Andrea Stettner

Teilen

Belgiens Arbeitnehmer dürfen sich freuen: Die Vier-Tage-Woche ist dort beschlossene Sache. Auch in Deutschland stößt dieses Arbeitszeitmodell auf enorme Zustimmung.

In Belgien wurde vor kurzem die Vier-Tage-Woche beschlossen, bei gleicher Arbeitszeit. Arbeitnehmer können ihre Arbeitszeit künftig flexibel auf vier oder fünf Arbeitstage verteilen. Möglich macht das eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit. Wer also bei einer 40-Stunden-Woche nur vier Tage arbeiten will, der muss täglich zehn Stunden arbeiten. Nach Angaben von Belgiens Premierminister Alexander De Croo sollen Beschäftigte so mehr Flexibilität und Freiheit erhalten. Dies solle der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zugutekommen, heißt es in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Und wie sieht es in Deutschland aus?

Auch Island hat die Vier-Tage-Woche getestet – jetzt steht das Ergebnis des Modellprojekts fest.

Viele Arbeitnehmer in Deutschland wünschen sich eine Vier-Tage-Woche. © Sebastian Kahnert/dpa

Vier-Tage-Woche: Mehrheit der Deutschen wäre dafür

Auch Arbeitnehmer in Deutschland träumen von einer Vier-Tage-Woche. Wie eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv zeigt, fänden es 71 Prozent der Befragten gut, wenn Deutschland das „belgische Modell“ übernehmen würde. Vor allem bei den 30- bis 44-Jährigen Beschäftigten und den Befragten mit höherem Bildungsabschluss stößt dieses Modell auf Zustimmung. Nur 22 Prozent wären von einer verkürzten Arbeitswoche bei gleicher Arbeitszeit nicht begeistert, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Hätten die Deutschen die Wahl, würden sich 59 Prozent der Erwerbstätigen der Umfrage zufolge für eine Vier-Tage-Woche entscheiden.

Lesen Sie auch: Wie Sie an eine Vier-Tage-Woche kommen.

Vor- und Nachteile einer Vier-Tage-Woche wie in Belgien

Die Vorteile einer Vier-Tage-Woche liegen klar auf der Hand: Ein freier Tag mehr bedeutet auch mehr Zeit für Hobbys, Freunde, Familie oder den Wohnungsputz. Ein langes Wochenende bietet zudem mehr Möglichkeiten, sich ausreichend von der Arbeitswoche zu erholen oder Krankheiten auszukurieren. Allerdings hätte eine Vier-Tage-Woche bei gleicher Arbeitszeit wie in Belgien auch Nachteile – zumindest zu den aktuellen Bedingungen. So würde die Kinderbetreuung in Deutschland schnell an ihre Grenzen kommen, wenn sich der Arbeitstag von Eltern bis in den Abend verschieben würde. Zudem könnte unter dem enorm langen Arbeitstag die Produktivität leiden. So belegen Studien, dass nach etwa 8 Stunden Arbeitszeit die Effektivität deutlich abnimmt, Ermüdung und schlechtere Konzentration nehmen zu, ebenso die Unfallgefahr. Einige Unternehmen in Deutschland haben verkürzte Arbeitszeitmodelle bereits getestet – durchaus erfolgreich. (as) Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.