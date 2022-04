Belgien setzt die 4-Tage-Woche durch & auch die Deutschen sind dafür – doch drei Argumente sprechen dagegen

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Sie möchten auch weniger arbeiten? Die 4-Tage-Woche machts möglich. Doch es gibt nicht nur Vorteile.

In Belgien können Arbeitnehmer ihre Arbeit statt in fünf, auch in vier Werktagen erledigen. Auf eine entsprechende Arbeitsmarktreform hatte sich die belgische Regierung im Februar dieses Jahres geeinigt. Auch in Deutschland gibt es viele Anhänger dieses Arbeitszeitmodells. Das Konzept kurz erklärt: Die wöchentliche Arbeitszeit reduziert sich bei der 4-Tage-Woche von 40 auf 32 Stunden, doch das Gehalt bleibt gleich.

In einigen Ländern ist das Arbeitszeitmodell bereits Realität. So arbeiten die Schweden in kommunalen Krankenhäusern und Altenheimen bereits seit 2015 nicht mehr an fünf, sondern an vier Tagen. In Spanien und Island wird die 4-Tage-Woche getestet, wie das Portal Karrierebibel.de informiert. In Spanien etwa sind es 200 Unternehmen, die prüfen, wie sich das Arbeitszeitmodell auf Mitarbeitermotivation und Unternehmensziele auswirkt.

Die meisten Deutschen würden ihre Arbeitszeit gerne reduzieren. © Eva Blanco/Imago

Und die Deutschen? Die wären zum Großteil auch dafür. 71 Prozent der Bundesbürger sähen es gern, wenn deutsche Beschäftigte nur vier Tage die Woche arbeiten müssten, zitiert die Süddeutsche Zeitung eine Forsa-Umfrage. Doch die 4-Tage-Woche hat nicht nur Vorteile.

Umfrage zum Thema

Weniger arbeiten, gleich viel verdienen: Schattenseiten der 4-Tage-Woche

Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Freizeit und damit zufriedenere Mitarbeiter: Eine 4-Tage-Woche hat viele Vorteile. Doch es gibt auch Nachteile. Dazu zählen:

Mehr Stress : Viele Arbeitnehmer sind ohnehin bereits am Limit, weil Arbeitgeber am Personal sparen, um so noch größere Gewinnspannen zu erzielen. In vielen Unternehmen wird die Arbeit nicht zwangsläufig weniger werden bei Einführung der 4-Tage-Woche.

: Viele Arbeitnehmer sind ohnehin bereits am Limit, weil Arbeitgeber am Personal sparen, um so noch größere Gewinnspannen zu erzielen. In vielen Unternehmen wird die Arbeit nicht zwangsläufig weniger werden bei Einführung der 4-Tage-Woche. Weniger Urlaubstage: Der gesetzliche Urlaubsanspruch sinkt von 20 auf 16 Tage.

Der gesetzliche Urlaubsanspruch sinkt von 20 auf 16 Tage. Umsetzbarkeit: Manche Branchen werden Probleme haben, das neue Modell einzuführen, allen voran Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Diese Häuser haben ohnehin bereits Probleme, Fachpersonal zu bekommen. Im Rahmen der 4-Tage-Woche müssten sie aber noch mehr Menschen anstellen, um eine gute Betreuung der Bewohner/Patienten zu gewährleisten.

Ob die 4-Tage-Woche auch unter diesen Umständen ein denkbares Modell für Deutschland ist? Wer dennoch weniger arbeiten möchte, hat hierzulande immerhin einen Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit. Dabei wird allerdings nicht nur die Arbeitszeit, sondern in der Regel auch das Gehalt reduziert. (jg)