Fehler bei dem Vorstellungsgespräch: Oft scheitert es am gesunden Menschenverstand

Von: Carina Blumenroth

Ein Vorstellungsgespräch kann die Eintrittskarte zu einem neuen Job sein, aber es kann auch einiges schiefgehen. Diese Fehler sollten Sie vermeiden.

Der Eintritt in das Berufsleben oder der Jobwechsel – gemein haben sie, dass eine Bewerbung geschrieben werden wird. Der Lebenslauf muss optimiert und das Bewerbungsanschreiben angepasst werden. Sobald die Bewerbung dann abgeschickt ist, beginnt das bange Warten. Bestenfalls werden Sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Doch auch da lauern mögliche Fehler – lesen Sie hier, was Sie vermeiden sollten. Hier finden Sie noch mehr Tipps rund um die Bewerbung.

Die schlimmsten Fehler bei Vorstellungsgesprächen liegen am gesunden Menschenverstand. (Symbolbild) © Adam Gregor/Imago

Vorstellungsgespräch: Ein Personaler berichtet

Rund 10.000 Vorstellungsgespräche hat Antonio Corral als Personal geführt, dabei sind ihm einige skurrile Dinge untergekommen. Mit Businessinsider hat er darüber gesprochen und herausgestellt, dass die schlimmsten Fehler etwas mit dem gesunden Menschenverstand zu tun haben. Ein Problem sei, dass sich Bewerberinnen und Bewerber nicht mit dem jeweiligen Unternehmen beschäftigt haben. Corral hat drei Fehler in Vorstellungsgesprächen zusammengefasst.

Unternehmen: Viele Bewerberinnen und Bewerber beschäftigen sich nicht damit und haben keine Vorstellung von dem Unternehmen, bei dem sie sich bewerben. Corral findet, dass man über „kurz-, mittel- und langfristige Ansichten“ Bescheid wissen müsse. Sein Tipp bei Businessinsider: man solle sich eine Stunde mit dem Unternehmen beschäftigen. Personalerinnen und Personaler schätzen so das Interesse der Interessenten ein.

Stellenbeschreibung: Sie sollten die Stellenbeschreibung aufmerksam lesen und Ihre eigenen Vorzüge in dem Zusammenhang herausarbeiten. Diese sollten Sie im Gespräch klarmachen.

Sicht anderer Menschen: Corral findet, dass man sich vorstellen sollte, wie andere einen bei der Arbeit sehen. Diese Frage stellen sich wenige, aber könne in Vorstellungsgesprächen vorkommen. Eine gute Antwortmöglichkeit wäre, wie die eigenen Stärken und Schwächen einem geholfen haben dorthin zukommen, wo man jetzt ist.

Vorstellungsgespräch: Lautstärke und Selbstvertrauen sind auch entscheidend

Bei einem Vorstellungsgespräch schwingt immer ein bisschen Nervosität mit, diese sollten Sie allerdings nicht komplett zeigen. An der Stimme kann sich Ihr Gemütszustand relativ deutlich zeigen. Manchmal wird die Stimme eher leise, wenn man nervös ist oder aber die Tonlage verändert sich. Das sind Dinge, auf die Sie achten und die Sie trainieren können. Das gelingt beispielsweise durch bestimmte Atemtechniken. Auch das Selbstvertrauen ist laut Corral ein entscheidender Faktor in Vorstellungsgesprächen. So beeindrucken Sie Personalerinnen und Personaler bei Ihrem nächsten Bewerbungsgespräch.