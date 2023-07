Beim Vorstellungsgespräch punkten: Welche zehn Eigenschaften Ihnen helfen

Von: Carina Blumenroth

Zum Bewerbungsprozess gehört ein Vorstellungsgespräch dazu. Da können die Nerven schon mal flattern – welche zehn Eigenschaften Ihnen einen Vorteil verschaffen.

Im Berufsleben braucht man Hardskills, also die erlernten Fähigkeiten, die beispielsweise in einer Ausbildung übermittelt werden. Genauso wichtig sind die Softskills, darunter fällt unter anderem die Sozialkompetenz. Von beidem können Sie in Ihrem Job profitieren – welche Eigenschaften Ihnen hingegen bei einem Vorstellungsgespräch helfen können, erfahren Sie hier.

Mit zehn Eigenschaften glänzen Sie im Vorstellungsgespräch

Zehn Eigenschaften, die Ihnen bei einem Vorstellungsgespräch helfen. © FrédéricxCirou/Imago

Das Karriereportal Stepstone hat zusammengefasst, welche zehn Eigenschaften Ihnen im Gespräch mit Personalerinnen und Personalern helfen.

1. Fachliche Kompetenz Hier ist Ihr berufliches Können gefragt. Das fällt unter die Hardskills. Im Vorstellungsgespräch können Sie hier von beruflichen Erfolgen und Erfahrungen berichten. Thematisieren können Sie hier auch aktuelle Änderungen in Ihrer Branche, so zeigen Sie, dass Sie sich informieren und weiterentwickeln möchten. Nicht vergessen: Schlagen Sie den Bogen zu dem Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben – Ziel ist da, zu sagen, wie Sie Ihr Wissen einbringen können.

2. Teamfähigkeit Ein alter Hut unter den Eigenschaften, die Vorgesetzte und Personalerinnen und Personaler gern hören. In fast jedem Unternehmen und in jeder Position arbeitet man mit anderen Menschen zusammen. Viele suchen daher Teamplayer, die das Unternehmen gemeinsam nach vorne bringen.

3. Selbstständigkeit Wachsame Personen sind gefragt: Sehen Sie Aufgaben, bevor Sie jemand darauf hingewiesen hat und arbeiten Sie diese ab? Das ist eine gute Eigenschaft. Es zeigt, dass Sie mitdenken und einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen.

4. Verantwortungsbereitschaft Hängt eng mit der Selbstständigkeit zusammen – Sie nehmen in einem Projekt die Zügel in die Hand und wissen, was zu tun ist. Das kann beispielsweise sein, dass jemand im Auge hat, wann die Technik gewartet werden muss oder jemand kümmert sich um die Einarbeitung von neuen Kolleginnen und Kollegen. Es kann aber auch bedeuten, dass Dinge koordiniert oder Entscheidungen getroffen werden.

5. Mobilität Sie sind offen dafür, für einen Job umzuziehen? Dann teilen Sie dies mit. Das kann besonders wichtig sein, wenn das Unternehmen verschiedene Standorte hat oder wenn im Raum steht, dass die Firma sich vergrößert.

6. Kompromissbereitschaft Im Team sind unterschiedliche Meinungen normal – manchmal muss der kleinste gemeinsame Nenner gefunden werden. Da kann es passieren, dass Kompromisse getroffen werden müssen. Wenn Sie offen für einen Diskurs sind und nicht immer auf Ihre Meinung beharren, lohnt sich das auch, dies zu erwähnen.

7. Aufgeschlossenheit Eine zugewandte Körperhaltung, Freundlichkeit und respektvolle Kommunikation – das kommt bei den Personalerinnen und Personalern gut an. Wie Sie selbst auf andere wirken, können Sie beispielsweise mit Freundinnen und Freunden trainieren. Im Gespräch sollten Sie schauen, dass Sie weder wortkarg noch ausschweifend erzählen. Streuen Sie auch mal Nachfragen ein, das zeigt Interesse und wirkt gesprächiger.

Eine eingefallene Körperhaltung kann beispielsweise auf Unsicherheit hindeuten.

8. Lernbereitschaft Es gibt keinen Stillstand – in vielen Bereichen gibt es immer wieder Updates, neue Erkenntnisse und Verbesserungen. Sie wollen lernen und freuen sich, dass Sie sich weiterbilden können. Das können Sie auch im Vorstellungsgespräch anbringen. Persönliche und fachliche Weiterbildung gibt es unter anderem bei dem Bildungsurlaub – fünf Tage pro Jahr stehen den meisten zu.

9. Zielstrebigkeit Nennen Sie Ihre Ziele: Was wollen Sie beispielsweise mit dem Unternehmen erreichen? Verdeutlichen Sie aber auch, dass Sie nicht gleich bei einem kleinen Rückschlag aufgeben. Es kann immer mal etwas schiefgehen – zeigen Sie, dass Sie motiviert sind und das große Ganze im Blick haben.

10. Überzeugungsfähigkeit Mit Ihrer Euphorie können Sie andere Menschen begeistern? Versuchen Sie, das in das Vorstellungsgespräch zu projizieren. Oder sind Sie gut darin, in Meetings Ihre Ideen vorzustellen und andere Leute mitzunehmen. Nennen Sie Beispiele, wo Ihnen das bereits gelungen ist. Oder sprechen Sie Visionen an, bei denen Ihre Eigenschaft für das Unternehmen nützlich sein könnte.

Eigenschaften, die im Job weiterbringen: Es kommt auf die Branche an

Je nach Beruf, Position und Unternehmen haben die Eigenschaften natürlich eine unterschiedliche Wertigkeit. Da kann es beispielsweise sein, dass es kaum einen Unterschied macht, ob Sie bereit sind, für einen Job umzuziehen. Dafür ist mehr Teamfähigkeit gefragt. Informieren Sie sich vorab, was in Ihrer Branche von Bedeutung ist und bereiten Sie sich gezielt auf das Vorstellungsgespräch vor. Suchen Sie sich eine Handvoll Eigenschaften heraus und schauen Sie, ob Sie dazu etwas sagen können. Wichtig dabei ist allerdings, dass Sie authentisch sind – eine reine Aufzählung der tollsten Eigenschaften wird Ihnen kaum etwas bringen.