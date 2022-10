Berufsbegleitend Studieren kurzgefasst: Die Hochschule Landshut stellt sich vor

Das exzellente Weiterbildungsangebot der Hochschule Landshut ist weit über Niederbayern hinaus bekannt. © Hochschule Landshut

Erschließen Sie neue Perspektiven für Ihre persönliche Karriere: Die Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut bietet exzellente Bachelor-, Master und MBA-Programme an.

Die Studiengänge der Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut sind weit über Niederbayern hinaus bekannt für ihre herausragende Qualität. Wer im Beruf erfolgreich vorankommen möchte, kann an der Hochschule Landshut auf ein innovatives Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen zurückgreifen, deren Inhalte stets an die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt angepasst werden. Die Hochschule punktet dabei mit jahrelanger Erfahrung in der Durchführung von berufsbegleitenden Studiengängen und grenzt sich ganz klar von Fernstudienanbietern ab. Alle Studiengänge, Zertifikatsprogramme sowie Themenmodule aus den Bereichen Technik und Management können berufsbegleitend, d.h. neben einem Vollzeitjob, absolviert werden.

Individuelle Betreuung und Teamgeist

Um maximale Unterstützung und individuelle Förderung zu gewährleisten, wird in kleinen Gruppen studiert. Die Teilnehmenden erfahren das gesamte Studium über persönliche Betreuung. Sie haben die Möglichkeit, ihre Mitstudierenden und Dozierenden direkt vor Ort kennenzulernen. Der persönliche Kontakt und regelmäßiger Austausch tragen dabei maßgeblich zur Motivation bei und spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle für die erfolgreiche Absolvierung des Studiums.

Studieren in kleinen Gruppen © Hochschule Landshut

Alle Studiengänge der Weiterbildungsakademie im Überblick

Seminare online und vor Ort

Freitagnachmittags bzw. samstags finden Präsenzseminare an der Hochschule statt. Zwischen den Seminarterminen kann in freier Zeiteinteilung mithilfe eigens erstellter Lernmaterialien gelernt werden, so dass das Studium gut mit Beruf und Familie vereinbar ist. Zudem werden auch Online-Veranstaltungen angeboten.

Online Lehre © AdobeStock

Praxisnähe

Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt in der Praxisnähe der Studiengänge. Theoretisches Wissen wird auf Praxissituationen angewendet und ist auf konkrete berufliche Anforderungen der sich stetig ändernden Arbeitswelt ausgerichtet. Die Weiterbildungsakademie kann dabei auf Kompetenzen erfahrener Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Industrie zurückgreifen. In den erstklassig ausgestatteten Laboren sowie einer Musterlernfabrik können zentral wichtige Lerninhalte selbst ausprobiert und erlebt werden.

Praxisnahes studieren © Fotolia

Finanzierungsoptionen für ein berufsbegleitendes Studium

Um die Finanzierung des Studiums zu erleichtern, gibt es eine Vielzahl von staatlichen Förderprogrammen in Form von Stipendien bzw. Zuschüssen oder Darlehen. Zudem können die Studiengebühren steuerlich abgesetzt und Bildungsurlaub beantragt werden.

Individuelle Beratung

Eine individuelle Beratung ist jederzeit möglich

Gerne werden alle Fragen vom Team der Weiterbildungsakademie zum nebenberuflichen Studium und zu den einzelnen Studiengängen ausführlich beantwortet. Kontaktaufnahme per E-Mail an weiterbildung@haw-landshut.de oder Tel. +49 (0)871 – 506 285.

Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut

Am Lurzenhof 1

84036 Landshut

Tel. +49 (0)871 - 506 285

Webseite: https://www.haw-landshut.de/