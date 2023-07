Trotz Kündigungsabsichten – fünf Aspekte, warum Ihr Chef Sie umgarnt

Von: Carina Blumenroth

In Gedanken haben Sie Ihre Kündigung schon geschrieben und ausgedruckt – quasi fertig zur Zustellung. Doch plötzlich umgarnt Sie der Chef. Was dahinter stecken kann.

Mit Ihrem Job haben Sie eigentlich abgeschlossen, Sie wollen etwas Neues, doch dann flattert ein Angebot von Ihrem derzeitigen Chef auf den Schreibtisch. Fünf Gründe können dahinter stecken.

Entscheiden sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, den Job zu wechseln, kann es daran liegen, dass die alten Voraussetzungen nicht passen. Gründe dafür können beispielsweise fehlende Wertschätzung auf emotionaler oder finanzieller Ebene sein. Ein Gegenangebot vom alten Chef kommt dann eigentlich zu spät – ob Sie annehmen oder ablehnen, sollten Sie trotzdem gut überlegen.

Der Chef möchte Sie noch eine Weile an das Unternehmen binden, vielleicht bis ein Ersatz für Sie gefunden wurde, der Ihre Aufgaben übernehmen kann. Dahinter steckt Kalkül aus der Führungsetage – Sie sollen dann nur so lange im Unternehmen erhalten bleiben, bis die Lücke sich nicht negativ auf die Firma auswirkt.

Wenn der Chef Sie halten will, kommt es oft zu einem Bleibegespräch. Wie Sie sich darauf vorbereiten können.

Es kann auch echte Wertschätzung geben – wenn beispielsweise alles gepasst hat und Sie aus familiären Gründen das Team verlassen wollen, können Chefs echte Wertschätzung vermitteln und so hoffen, Sie eventuell umzustimmen. In erster Linie werden Sie allerdings als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin geschätzt.

5. Personalmangel

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fehlen in vielen Branchen – was gut ist, wenn man sich bewirbt, ist für Firmen fatal. Bewerberinnen und Bewerber können sich nämlich aussuchen, welches Angebot sie annehmen. Das könnte sich vor allem in der kommenden Zeit vermehrt zeigen. Ein Nebeneffekt ist, dass einige Stellen wohl länger unbesetzt bleiben.