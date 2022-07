Work-Life-Balance: Deutschland im Ranking auf Platz vier – mit nur 30 Urlaubstagen

Europäischer Vergleich

Von Carina Blumenroth schließen

Das Gehalt oder das Gesundheitssystem – beides spielt eine Rolle, wenn es um die Work-Life-Balance geht. Wie schneidet Deutschland da ab?

Wie man die Arbeit und das Leben neu ordnet, damit mussten sich zwangsläufig viele Menschen zu Beginn der Corona-Pandemie auseinandersetzen. Viel ist da verschmolzen und musste neu getrennt werden – so mussten viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Beispiel von Zuhause aus arbeiten. Das europäische Unternehmen Remote hat eine Untersuchung durchgeführt, bei der die Work-Life-Balance untersucht wurde. Die Untersuchung wurde im März 2022 veröffentlicht.

+ Deutschland ist im Remote-Ranking auf dem vierten Platz bei einem Work-Life-Balance-Ranking. Untersucht wurden europäische Ländern. (Symbolbild) © Olga Pankova/Imago

Work-Life-Balance: In Europa ist Deutschland auf Platz 4

Das Unternehmen Remote hat anhand verschiedener Faktoren bewertet, wie gut Berufs- und Privatleben in Europa vereinbar sind. Folgende Faktoren spielten für die Berechnung eine Rolle:

Gesetzlicher Jahresurlaub

Gesetzlich vorgeschriebenes Mindestkrankengeld (als Prozentsatz)

(als Prozentsatz) Bezahlter Mutterschaftsurlaub (Angabe in Prozent und Wochen)

(Angabe in Prozent und Wochen) Mindestlohn

Gesundheitssystem

Glücksindex (Skala bis zehn)

Mit diesem Hintergrund stellte Remote dann einen Index auf, bei dem die Länder maximal insgesamt 100 Punkte erreichen konnten. Volle Punktzahl gab es, wenn Bestleistungen in der bestimmten Kategorie erreicht wurden. Auf dem ersten Platz mit einem Index von 83,47 ist Luxemburg gelandet. Deutschland ist mit 73,69 auf dem vierten Platz.

Platz 10: Dänemark mit einem Index von 68,74

Dänemark mit einem Index von 68,74 Platz 9: Italien mit einem Index von 68,88

Italien mit einem Index von 68,88 Platz 8: Island mit einem Index von 70,17

Island mit einem Index von 70,17 Platz 7: Slowenien mit einem Index von 70,4

Slowenien mit einem Index von 70,4 Platz 6: Polen mit einem Index von 70,48

Polen mit einem Index von 70,48 Platz 5: Frankreich mit einem Index von 71,36

Frankreich mit einem Index von 71,36 Platz 4: Deutschland mit einem Index von 73,69

Deutschland mit einem Index von 73,69 Platz 3: Norwegen mit einem Index von 74,8

Norwegen mit einem Index von 74,8 Platz 2: Spanien mit einem Index von 75,39

Spanien mit einem Index von 75,39 Platz 1: Luxemburg mit einem Index von 83,47

Gehalt: Bei welchen Jobs Sie gut verdienen können Gehalt: Bei welchen Jobs Sie gut verdienen können

Mit 30 gesetzlichen Urlaubstagen liegt Deutschland in diesem Ranking auf dem letzten Platz. In Island gibt es für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 38 Urlaubstagen den meisten Urlaub. Passabel sieht es auch bei dem bezahlten Mutterschutzurlaub aus – neue Mütter in Deutschland bekommen 14 vollbezahlte Wochen. Wenn man sich allein den Glücksindex anschaut, dann kommt Deutschland im diesem Remote-Ranking auf Platz 5. Im weltweiten Vergleich des Glücksindexes von 2021 landet Deutschland auf Platz 13.

Sie wollen mehr Tipps zum Thema Job & Karriere? Dann folgen Sie unseren Newsseiten auf den Karriereportalen Xing und LinkedIn.

(cbl)

Rubriklistenbild: © Olga Pankova/Imago