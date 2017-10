Diesen Fehler sollten Sie vor der Mittagspause nie machen

Gutes Zeitmanagement ist die Basis für einen erfolgreichen Arbeitstag. Doch bevor es in die Kantine geht, machen viele einen Fehler, der unnötig Zeit frisst.

Vor der Mittagspause wollen wir noch schnell die wichtigsten Dinge fertigmachen, bevor wir uns in der Kantine auf die Pommes stürzen. Schließlich folgt danach das vielgefürchtete Mittagstief, in der beim ein oder anderen die Gedanken Limbo tanzen - von Produktivität keine Spur.

Zeitmanagement: Fast jeder macht den selben Fehler

Doch leider ist dieser Gedankengang vollkommen falsch und verleitet uns zum größten Fehler, den wir in Sachen Produktivität machen können: Start-up-Berater Jory McKay warnt in einem Artikel auf fastcompany.com eindrücklich davor, eine Aufgabe vor der Mittagspause zu beenden. Denn gerade wegen des Mittagstiefs fällt es uns nach der Pause schwer, wieder mit neuen Aufgaben zu beginnen.

Die Lösung dafür ist ganz einfach, wie McKay verrät: Machen Sie Pause, wenn Sie noch mitten in der Aufgabe stecken und genau wissen, was zu tun ist. Dadurch müssen Sie weniger kognitive Energie aufbringen, um wieder an die Arbeit zu gehen.

Außerdem nutzen Sie bei dieser Taktik den Zeigarnik-Effekt: Das Gehirn strebt nämlich danach, Dinge zu beenden und legt dabei zusätzliche Energie frei, die Sie nutzen können.

Von Andrea Stettner/Video: Glomex