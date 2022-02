Das Paradies für Reiter & Pferde - Gut Kramerhof am Wilden Kaiser in den Kitzbüheler Alpen

Paradies für Reiter & Pferde - Gut Kramerhof am Wilden Kaiser in den Kitzbüheler Alpen © Hotel Gut Kramerhof

Eingebettet in das herrliche Panorama des Wilden Kaisers liegt das Hotel mit Bauernhof & Reitstall und bietet Ihnen Reiterlebnisurlaub pur!

Hier finden Anfänger sowie geübte Reiter erlebnisreiche Stunden auf dem Rücken der Pferde. Auf dem Reitplatz und dem Longeplatz wird Reitunterricht von Ostern bis Mitte November angeboten. Zusätzlich stehen Ihnen umfangreiche Reitwege bei den geführten Ausritten in der Umgebung zur Verfügung. Die erfahrene Reitlehrerin Babsi, die schon über 20 Jahre im Reitstall vom Gut Kramerhof ist, leitet mit ihrem Team die Unterrichtsstunden am Pferd.

Es finden fast täglich von Ostern bis Anfang November Reitstunden am Vormittag und am Nachmittag statt. Eine Terminreservierung ist unbedingt erforderlich!

Folgende Möglichkeiten gibt es:

Einzelunterricht Longe für Anfänger ab 6 Jahren

Gruppenunterricht Bahn für Fortgeschrittene, die zumindest Schritt und Trab sicher und frei beherrschen

Ausritte in der Gruppe für gute Reiter, für die auch Galopp kein Problem darstellt

Geführtes Ponyreiten für die kleinen Gäste

Aber das Glück der Erde liegt nicht nur am Rücken der Pferde. Für den Pferdefreund und seine Begleiter wie auch Familie hat das Gut auch in Sachen Wohlfühlfaktor einiges zu bieten. Es erwarten Sie verschiedene Wohnmöglichkeiten.

Wohnen im Kramerhof Der Kramerhof empfängt Sie im typischen Tiroler Stil. Sie residieren in Komfortzimmern mit traditionellem Flair, kuscheligen Betten, hellen Zimmern in warmen Farben, mit Holzbalkon oder Terrasse für den Blick auf die Berge! Gesellige Familienabende lassen sich am besten im Restaurant und Bar „Kaminstube“ verbringen.

Wohnen im Kaisergut Das Kaisergut ist Ihre komfortable Unterkunft der 4-Sterne-Kategorie für den Urlaub im Kaisergebirge. In den exklusiven Familiensuiten des Kaisergutes erwartet Sie Wohlfühlen auf höchstem Niveau. Sie wohnen in geschmackvollem Ambiente am Fuße der überwältigenden Bergkulisse und erleben traumhaftes Wohnvergnügen, das zum unvergesslichen Erlebnis wird.

Wohnen im Bauernhaus Hier werden Tiroler Tradition, rustikales Ambiente und komfortables Wohngefühl miteinander kombiniert! Dieser Stammsitz der Familie Lackner blickt auf eine lange Geschichte zurück und bietet heute die Basis für einen unvergesslichen Erlebnisurlaub. Die perfekte Unterkunft, wenn Sie urige Gemütlichkeit und den Charme eines typischen Tiroler Bauernhauses erleben möchten.

Wohnen im Gasthaus Mitterjager Die Zimmer dieses idyllischen Gasthauses befinden sich nur 5 Gehminuten vom Hotel Gut Kramerhof entfernt. Die Gäste genießen auch hier alle Vorzüge der umfangreichen Ferienanlage. Das Gasthaus Mitterjager verwöhnt mit stilvollem Ambiente, viel Komfort, einem eigenen Restaurant und herzlicher Gastfreundschaft!

Reit-Preise für Hausgäste:

Bahnunterricht Gruppe 50 min. EUR 24,-

Ausritt Gruppe 50 min. EUR 24,-

Longe Einzelunterricht 25 min. EUR 42,-

Pony führen 25 min. EUR 17,-

10er Block Gruppenreiten EUR 205,-

www.kramerhof.at

