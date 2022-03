Die Ausrüstung technischer Gebäude - hier setzt das PLP-Planungsbüro Paas auf Expertise und Präzision

Teilen

Überall auf dieser Welt gibt es Gebäude und dahinter steckt weit mehr als nur der Bau von Wänden, die mit einem Dach geschützt werden. Es erfordert ein hohes Maß an Logistik, ein Gebäude vollständig auszustatten.

Berlin (ots) -

Überall auf dieser Welt gibt es Gebäude und dahinter steckt weit mehr als nur der Bau von Wänden, die mit einem Dach geschützt werden. Es erfordert ein hohes Maß an Logistik, ein Gebäude vollständig auszustatten. Beim Bau müssen Sanitäranlagen bedacht werden, es muss Anschluss an die Elektronik gewährleistet sein und außerdem müssen Lüftung und Beheizung geplant werden. Ohne eine funktionierende technische Grundausstattung bleibt für gewerbliche oder öffentliche Gebäude nur noch die Schließung. In Sachen technischer Grundausrüstung (TGA) gilt das PLP-Planungsbüro Paas als innovativer Fachexperte und renommierter Ansprechpartner mit breitem Angebotsportfolio.

Expertise sorgt für mehr Kosteneffizienz in der Gebäudetechnik

Ob private Ein- und Mehrfamilienhäuser oder Freizeiteinrichtungen, ob medizinisch relevante Gebäuden (Krankenhäuser, Versorgungszentren) oder Freizeitunterkünfte (Hotels, Pensionen), ohne technische Grundausrüstung funktioniert der reibungslose Betrieb nicht. Wichtig ist, dass die technische Ausstattung eines Gebäudes miteinander harmonieren und aufeinander abgestimmt sein muss. Welche Möglichkeiten sind vor Ort gegeben? Wie steht es um die Verteilung der Lüftungsschächte, welche Bereiche werden von der Klimaanlage versorgt und gibt es Optionen, Kommunikationssysteme zu integrieren?

Die Planung der TGA sollte prinzipiell durch erfahrene Experten erfolgen, damit das Gebäude später nicht nur wirtschaftlich tragbar ist, sondern auch optimal funktioniert. Für die Gebäudebetreiber ist die Investition in die richtige technische Grundausrüstung bereits zu Beginn der Entwicklung entscheidend, denn nur so kann dauerhaft eine kostengünstige Gebäudetechnik garantiert werden. Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Individualität sind drei wichtige Grundpfeiler der Arbeit des PLP Planungsbüro Paas!

Übernimmt das PLP Planungsbüro Paas ein Projekt, beginnt die Arbeit schon direkt zu Beginn und vollumfänglich. Nicht nur die TGA-Planung, die bereits während des Gebäudebaus stattfindet, sondern auch die Einhaltung von Bauverordnungen, Normen und geltenden Richtlinien werden selbstverständlich beachtet. Für den Bauherren ein großer Vorteil, denn wenn die Planung von spezialisierten Experten durchgeführt wird, sind weder Begutachtungen durch Behörden noch Abnahmetermine zu befürchten. Die Profis sind stets im Bilde und können auch während des Bauprozesses noch Einfluss auf eventuelle Schwachstellen nehmen.

Ganzheitliche Planung für PLP-Planungsbüro Paas ein entscheidender Faktor

Für das Planungsbüro Paas ist jeder Kunde ein Individuum und daher bieten die Experten einen vollumfänglichen Service. Nicht nur die Planung der TGA fällt in den Arbeitsbereich der Profis, die Dienstleistungen beginnen bei der Grundlagenermittlung und enden bei der finalen Objektbetreuung. Für bestmögliche Ergebnisse setzt das PLP-Planungsbüro Paas auf gewerkeübergreifendes Arbeiten. Auf diese Weise ist es möglich, nicht nur optimale Pläne zu erstellen, sondern das ganze Projekt bis zu seinem Abschluss zu begleiten. Ob Erstellung von Gutachten, Projektmanagement oder Projektplanung - das Portfolio des TGA-Planungsbüros ist umfangreich.

Um ein erfolgreiches Projekt zu verabschieden, braucht es eine solide Basis. Diese besteht aus sorgfältiger Planung und daher ist diese der erste Schritt. Fachexperten mit unterschiedlicher Expertise ermitteln während der Planungsphase alle Grundlagen, die für das Projekt von Relevanz sind. Darunter zählen die individuellen Anforderungen, die vom Bauherren gestellt werden, aber auch der Bedarf an Leistung, der als gegeben gilt. Gibt es mögliche Fallstricke, werden diese schon während der Planungsphase ermittelt und bearbeitet. Natürlich spielen auch behördliche Vorgaben eine wichtige Rolle, die von den Experten stets beachtet und berücksichtigt werden. Auf Basis der ersten Planungsschritte ist es für das PLP-Planungsbüro Paas dann auch möglich, einen ersten Kostenvoranschlag zu erstellen.

Im Zuge des komplexen Projektmanagements sind die Experten stets als Begleiter dabei und betreuen das Projekt, bis die Baugenehmigung erteilt wird. Müssen bestimmte Arbeitsleistungen an externe Dienstleister übergeben werden, ist das Planungsbüro als unterstützende Kraft tätig. Darüber hinaus überwachen die Experten die Ausführung aller Tätigkeiten bis zum Zeitpunkt der Abnahme. Durch die stets transparente und kundenorientierte Kommunikation können Missverständnisse, Sorgen und Rückfragen jederzeit beseitigt werden, für eine reibungslose Zusammenarbeit.

Wenn es um die Erstellung eines Gutachtes auf dem Gebiet der Haus- und Versorgungstechnik geht, ist das PLP Planungsbüro Paas jederzeit als Ansprechpartner verfügbar. Sicherheit und Seriosität werden durch DESAG-Zertifizierung der deutschen Sachverständigen Gesellschaft gewährleistet. Unabhängige Sachverständige erstellen im Bedarfsfall private Gutachten oder solche, die bei Versicherungen und Gerichten anerkannt werden.

Vielfältige Einsatzbereiche der professionellen TGA Planung

Das PLP Planungsbüro Paas setzt auf Vielfältigkeit und individuelle Betreuung der Kunden. Eine durch Profis durchgeführte TGA Planung umfasst sämtliche relevante technische Bereiche eines öffentlichen oder privaten Gebäudes. Wichtig ist dabei zu beachten, dass sämtliche Abläufe reibungslos ineinander übergreifen und aufeinander abgestimmt sind. Die Experten des Planungsbüros beschäftigen sich daher nicht nur mit einzelnen Bestandteilen der Planung, sondern sehen das Gebäude als großes und komplexes System, dessen einzelne technische Bestandteile ineinander übergreifen und fusionieren müssen.

Zu den einzelnen Bereichen gehören elementare Grundsektoren aus dem Sanitätsbereich, aber auch sämtliche Wärme- und Heiztechniken des Gebäudes. Dem gegenüber steht die Klima- und Kältetechnik, die nicht nur in Form von installierten Klimaanlagen eine Rolle spielt. Entscheidend ist zudem die Raumlufttechnik, aber auch die gebäudeversorgende Installation der Elektrotechnik.

Im Sektor Sicherheit und Effizienz stehen beim PLP Planungsbüro Paas ebenfalls weitere Bereiche auf dem Portfolio, die bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden. So sind Kommunikations- und Informationsanlagen ein entscheidender Faktor für die Effizienz einzelner Gebäude. Dank Sicherheits- und Überwachungsanlagen können Zugänge und weitere sicherheitsrelevante Aspekte direkt bei der Planung berücksichtigt werden. Ganz entscheidend ist im Sinne der Nachhaltigkeit und Effizienzsteigerung aber auch die Gebäudeautomation. Hier braucht es Planung durch Experten, die vom PLP Planungsbüro angeboten wird.

Effizienz und Nachhaltigkeit als Prämisse des inhabergeführten Planungsbüros

Alexander Paas ist Geschäftsführer und kreativer Kopf des Planungsbüros, doch erst durch seinen erfahrenen Mitarbeiterstamm wird seine Arbeit perfektioniert. Technische Systemplaner, technische Zeichner und Diplom-Elektrotechniker haben sich mit Paas zusammengeschlossen, um ihre Liebe zur Effizienz und zur Nachhaltigkeit in optimaler Projektplanung zu leben.

Vor allem der Bereich Nachhaltigkeit ist für das PLP Planungsbüro Paas ein entscheidender Faktor. Nicht nur der Kunde selbst, sondern auch die Gesellschaft profitiert davon, wenn langfristig und zukunftsorientiert geplant wird.

Rückblickend kann das Planungsbüro bereits über einige erfolgreiche Planungen berichten. Der Firmenhauptsitz in Düsseldorf und die zusätzlichen Standorte in Dortmund, Berlin, München und Hamburg sorgen dafür, dass die TGA-Planer in den relevantesten Großstädten im Einsatz sind. So gehört beispielsweise die Planung eines großen Gladbacher Hotels mit 35 Zimmern zu den Erfolgen der Düsseldorfer. Eines der spannendsten Projekte war jedoch die Verwandlung eines alten Wasserwerks in ein Bürogebäude.

Pressekontakt:

Hr. Paas

+49 1590 / 121 6343

Original-Content von: impulsQ GmbH, übermittelt durch news aktuell

Unternehmensnachrichten präsentiert von Presseportal

Presseportal © Presseportal

news aktuell GmbH

Mittelweg 144

20148 Hamburg

E-Mail: info@newsaktuell.de

www.newsaktuell.de/kontakt