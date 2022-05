Ein Präzisionsinstrument für Unterwasserabenteurer

Die Khaki Navy Frogman präsentiert sich im neuen Design und smarten Features, um Genauigkeit, Ablesbarkeit und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Das Wellendesign des Kautschukarmbands erinnert dabei an die unbändige Kraft der Meere. © Hamilton

Die Khaki Navy Frogman Automatic ist eine der technisch leistungsfähigsten Uhren von Hamilton, speziell ausgelegt für den Einsatz im Wasser. Mit ihrem neuen Design und aktualisierter Technik, um Genauigkeit, Ablesbarkeit und Widerstandsfähigkeit zu garantieren, trotz diese Uhr der unbändigen Kraft des Ozeans.

Khaki Navy Frogman

Die Khaki Navy Frogman Automatic ist eine der technisch leistungsfähigsten Uhren von Hamilton, speziell ausgelegt für den Einsatz im Wasser. Mit ihrem neuen Design und aktualisierter Technik, um Genauigkeit, Ablesbarkeit und Widerstandsfähigkeit zu garantieren, trotz diese Uhr der unbändigen Kraft des Ozeans.

Benannt nach den furchtlosen Froschmännern der U.S. Navy, die die Original-Uhrmodelle während des Zweiten Weltkriegs trugen, stehen auch die Neuinterpretationen weiterhin ganz im Dienst der Erforschung des Unbekannten.

Das gewellte Armband ist eine Hommage an die kraftvollen Bewegungen des Meeres und das robuste 46mm-Gehäuse samt verschraubter Aufzugskrone schützt die Frogman sicher vor den Elementen.

Für optimale Ablesbarkeit auf dem präzise geschnittenen, schwarzen Zifferblatt sorgen auch bei schwachen Lichtverhältnissen mit Super-LumiNova® beschichtete Zeiger und Indizes sowie orangefarbene Highlights am Minutenzeiger und an der Spitze des Sekundenzeigers.

Mit einem stattlichen Edelstahlgehäuse und einer Wasserdichtigkeit bis zu 30 bar (300 m) ist die Frogman mit dem neu designten Kautschukarmband in Wellenoptik in den Farben Khaki oder Schwarz oder mit einem traditionellen Stahlarmband erhältlich. Für einen subtileren, ultramodernen Look sorgt die Version mit einem Gehäuse mit schwarzer PVD-Beschichtung und Lünette und Zifferblattmarkierungen in Grau.

Das H-10 Automatikwerk garantiert dank einer erweiterten Gangreserve von 80 Stunden und einer Nivachron(TM) Spiralfeder absolute Präzision und Zuverlässigkeit. Diese hochmoderne Legierung bietet Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen, Temperaturschwankungen und Magnetfeldern - perfekt für eine Uhr, die für eine rauen Umgebung konzipiert wurde.

Die leistungsstarke, stets zuverlässige Hamilton Khaki Navy Frogman ist das perfekte Tool für diejenigen, die gerne Grenzen überschreiten.

