Enissa Amani stellt Lieblings-Comedian im M&M’S Store Berlin vor

Voting-Liebling bei M&M‘S Projekt Open Mic: Comedian Bruno Banarby mit Enissa Amani © M&M?S

Nachwuchs-Comedian Bruno Banarby ist Voting-Champion des Projektes Open Mic für mehr Vielfalt in der Stand-up Comedy

Unterhaching/Berlin (ots) -

Beim heutigen Finale im M&M’S Store Berlin präsentierte Comedian und Grimme Preisträgerin Enissa Amani den Voting-Champion des Projektes Open Mic. Nachwuchs-Comedian Bruno Banarby vereinte im zwei-monatigen Online-Voting auf mms.com die meisten Stimmen auf sich und nahm die Trophäe entgegen. Die Marke M&M’S setzt sich zusammen mit der Aktivistin Enissa Amani für eine vielfältigere Comedy-Szene ein. Denn: Lachen verbindet die Menschen und gemeinsam erlebter Spaß überwindet bestenfalls auch die Grenzen ethnischer, geschlechtlicher, kultureller und biografischer Unterschiede.

Bruno und die beiden Comedy-Mitstreiter*innen – die in Berlin lebende Sara Karas und Comedy-Rebell Salim Samatou – sorgten auf der digitalen Bühne von mms.com für jede Menge Spaß und eine hohe Votingbeteiligung. Bruno Banarby entschied das Rennen für sich. Unterstützt durch Enissa Amani und M&M’S als Mentor*innen geht die Comedy-Reise für ihn bei Projekt Open Mic in den nächsten Monaten weiter und er erhält ein auf ihn zugeschnittenes Programm, dass seine Karriere fördern soll.

Hessische Lässigkeit gegen Barrieren in den Köpfen

„Das Projekt Open Mic bietet mir die Möglichkeit in erster Linie ich selbst zu sein. Ich will zeigen, dass man nicht gezwungen ist, sich anpassen zu müssen, um als deutscher Comedian akzeptiert zu werden und erfolgreich zu sein“, so Bruno über seine Teilnahme. In seiner Stand-up Comedy erzählt der 27-jährige Frankfurter in lässig-hessischer Manier von den Zumutungen des Alltags. Selbstbewusst und selbstverständlich schaltet er bei seinem Publikum das Kopfkino an. Bruno startete mit einem eigenen YouTube Channel und fand durch zahlreiche, selbstproduzierte Sketche seinen Weg auf die Stand-Up Bühne. Seit 2020 läuft seine „Hood Comedy Show“ regelmäßig live in Frankfurt. Zudem ist er deutschlandweit mit seinem Comedy Programm unterwegs. Seinen bislang wichtigsten TV-Auftritt hatte der charismatische Entertainer in der Sendung NightWash in Köln. Sein Durchstarten bei Projekt Open Mic zeigt, dass zukünftig noch mehr Punchlines von Bruno in der Stand-up Comedy zu erwarten sind.

Gemeinsam für mehr Zugehörigkeit

Die bunte Vielfalt, für die M&M’S steht, findet nicht nur in den Tüten statt. Die Marke hat es sich zum Ziel gemacht eine Welt zu schaffen, in der sich jede*r zugehörigen fühlt. „Das Projekt Open Mic erfüllt diese Mission mit Leben. Stand-up Comedy schärft den Blick für gesellschaftliche Verhältnisse, macht sich über stereotypische Vorurteile lustig und entdeckt mit dem Publikum das Lachen als gemeinsame, verbindende Kraft – für eine inklusivere Gesellschaft“, so Heike Lommatzsch, Portfolio Director Chocolate & Ice Cream bei Mars Wrigley in Deutschland.

Über M&M‘S®

M&M’S ist eine Marke von Mars Inc. Seit mehr als 80 Jahren bringt M&M’S Menschen zusammen – durch kultige Süßigkeiten, durch die Erlebnisse, die wir um sie herum schaffen und vor allem durch den gemeinsamen Spaß. M&M‘S glaubt an eine Welt, in der sich jede*r zugehörig fühlt. Wir sind der Meinung, dass Spaß der beste Weg ist, um Menschen das Gefühl zu geben, dazuzugehören und sich mit anderen zu verbinden. 1941 kommen die Schokolinsen in den USA auf den Markt und erhalten 1950 das legendäre „m“ auf die Linse. Seit 1980 sind sie auch in Deutschland erhältlich. 1981 wird M&M’S die erste Weltraum-Süßigkeit für die Space Shuttle Astronauten. Zurzeit gibt es sieben M&M’S Stores auf der Welt, allein drei davon wurden 2021 eröffnet. Im M&M’S Store in Berlin auf dem Ku‘damm können Fans, Berliner*innen und Besucher*innen seit Oktober 2021 farbenfrohen Spaß aller Art erleben. Weitere Informationen unter mms.com

Über Mars

Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2021 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.

Weltbekannte Marken wie WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT™, NUTRO™, CRAVE™, KITEKAT®, FROLIC®, DREAMIES™, CATSAN™ und ROYAL CANIN gehören zu Mars Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M’S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY’S EXTRA®, AIRWAVES® und 5GUM®. Für den Geschäftsbereich Mars Food stehen Marken, wie BEN’S ORIGINAL™, MIRÁCOLI®, TASTY BITE® und EBLY®. Mars ist stolz auf Auszeichnungen als mitarbeiterorientiertes Unternehmen. So wurde Mars 2022 als „kununu Top Company“ ausgezeichnet und gehört in diesem Jahr zu den 25 „LinkedIn Top Companies“ in Deutschland. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz ‚Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln‘. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren 1 Milliarde US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.

Folgen Sie uns auf twitter.com/MarsDeutschland, linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.

