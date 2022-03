Größtes deutschsprachiges Portal für dänische Ferienhäuser wird mobil Relaunch von dansk.de stellt 30.000 dänische Urlaubsdomizile komplett in die Cloud

Mit dem größten Web-Relaunch ihrer fast 50jährigen Geschichte hat die Hamburger Ferienhausvermittlung Kröger & Rehn GmbH rund 30.000 dänische Ferienhäuser für mobiles Informieren und Buchen sowie die dahinterliegende Technik komplett in die Cloud gestellt. In Zusammenhang mit einer technischen Neuausrichtung auf Mobilgeräte hat das Unternehmen, das seine Produkte unter der Webadresse www.dansk.de anbietet, zudem ein umfassendes Layout- und Informations-Upgrade vorgenommen. So bieten jetzt sämtliche Fotos in hoher Auflösung detailstarke Einblicke in das Interieur und auf die Grundstücke jedes einzelnen Ferienhauses.

Hamburg (ots) -

Alle Informationen über die Besonderheiten eines Ferienhaus-Urlaubs in Dänemark sowie allgemeine Informationen über das Reiseland Dänemark wurden überarbeitet und detailreich ergänzt. Das Themenspektrum Geografie, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft Dänemarks spiegelt den Anspruch von Kröger & Rehn, den Kunden einen Ferienhausurlaub in Dänemark anbieten zu können, dessen Qualität nicht nur durch das Objekt gewährleistet ist.

„Wir haben durch Rückmeldung vieler Kunden die Erfahrung gemacht, dass die Qualität eines Dänemarkurlaubs nicht zuletzt auch am Wissen über die Destination festgemacht wird. Wir haben deshalb entschieden, unser Portal dansk.de auch als eine umfassende unabhängige Informationsquelle über das Reiseland Dänemark anzubieten, deren Inhalte von nationalen und regionalen Tourismusbüros in diesem Umfang nicht oder nur schwer geleistet werden können“, sagt Sebastian Rehn, geschäftsführender Inhaber der Kröger & Rehn GmbH.

Die Ferienhausvermittlung Kröger & Rehn GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit 1973 auf die Vermittlung und Vermietung von Ferienhäusern in ganz Dänemark spezialisiert. Die Partner der Agentur sind dänische Ferienhausvermietungen jeder Größenordnung und lokale Touristenbüros, die auf eine jahrelange Erfahrung in der Vermietung örtlicher Ferienhäuser zurückblicken. Das Unternehmen versteht sich als Bindeglied zwischen dem vielschichtigen dänischen Ferienhausmarkt und den Urlaubswünschen deutschsprachiger Ferienhausurlauber. Zu den Serviceleistungen des Unternehmens gehören unter anderem eine Bestpreis-Garantie sowie ein kostenloses Informations-, Buchungs- und Servicetelefon, das täglich von 9 bis 22 Uhr erreichbar ist.

