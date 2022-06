Endlich wieder Festivals

Mit Airwaves® fresh unterwegs zum Sound des Sommers

Treffpunkt Chill-out Area: Frische tanken am mintigen Airwaves Kiosk © Mars GmbH

Livemusik hat etwas Elektrisierendes. Wir spüren den Rhythmus im ganzen Körper, tanzen unter freiem Himmel, erleben ein einzigartiges Gefühl von Gemeinschaft und Freiheit.

Livemusik hat etwas Elektrisierendes. Wir spüren den Rhythmus im ganzen Körper, tanzen unter freiem Himmel, erleben ein einzigartiges Gefühl von Gemeinschaft und Freiheit. Zusammen einen perfekten Festivalsommer feiern – das ist endlich wieder möglich. Als Support Act und offizieller Partner ist Airwaves beim Festival-Neustart fresh unterwegs:

21. – 24. Juli DEICHBRAND, Wurster Nordseeküste

11.– 14. August Taubertal-Fesival, Rothenburg ob der Tauber

Auf dem Festivalgelände versorgt die Kaugummimarke Airwaves die Fans in ihrer Chill-out Area mit der Frische, die beim Feiern nicht fehlen darf. Mittelpunkt auf der rund 70 Quadratmeter großen, teilweise überdachten Airwaves-Fläche ist eine Kiosk-Kulisse in freshem, mintigem Look. Wer eine Pause braucht, kann im Loungebereich auf Sitzsäcken chillen, am Glücksrad drehen und sich am Foto-Hotspot mit Freunden und Fremden verewigen.

Endlich können wir wieder unverfälschte Momente der Freude erleben. Denn auch das ist die Magie von Musik: Sie berührt uns nicht nur ganz persönlich, sondern verbindet uns mit anderen – ob es die Zeltnachbarn sind, die zwei laut mitsingenden Freundinnen oder die coolen Typen, die einen kühlen Drink ausgeben. Und natürlich ist ein Festival-Wochenende die beste Zeit für Freunde: Nichts schweißt so sehr zusammen und schafft so viele gemeinsame Erinnerungen.

Hast du auch Lust auf einen ausgelassenen Festival-Sommer bekommen? Dann sichere dir einen Platz auf einem der Festivals, um mit Airwaves fresh unterwegs zu sein. Das DEICHBRAND begeistert rund 60.000 Leute mit mehr als 100 Acts auf fünf Bühnen in der Nähe von Cuxhaven und auf dem Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber treten 26 Bands vor geschätzten 15 000 Indie-, Pop-, und Rockfans auf.

Besuche uns vor Ort – und sei immer fresh unterwegs!

