Markenbotschafter Alan Parsons kommt zur HIGH END® 2022

HIGH END 2022 - Markenbotschafter Alan Parsons © Reitz Markendesign

Die Freude könnte nicht größer sein, denn Alan Parsons, Gesicht der HIGH END 2022, folgt der Einladung des Veranstalters nach München und wird Mitte Mai an zwei Tagen der wohl prominenteste Gast auf der führenden internationalen Audiomesse sein.

Die HIGH END SOCIETY Service GmbH hatte Alan Parsons bereits 2020 als Testimonial gewonnen und setzt die Zusammenarbeit in diesem Jahr fort, nachdem die HIGH END zum ersten Mal seit ihrem Bestehen nicht stattfinden konnte. „Für die Idee, die Symbiose zwischen Musik und Technik als Markenbotschafter zu untermauern, zeigte sich Alan Parsons damals sofort begeistert“, berichtet Stefan Dreischärf, Geschäftsführer des Messeveranstalters. „Parsons ist prädestiniert dafür, die Botschaft der HIGH END in die Welt zu tragen,“ so der Messechef. Das diesjährige Motto der Audiomesse lautet nicht umsonst „The Magic of Music“. Mit seiner exzellenten Aufnahmetechnik zaubert er die Magie seiner Kompositionen in die Wohnzimmer und sorgt damit auf einzigartige Weise für musikalischen Hörgenuss der Extraklasse. In der Musikbranche gilt der britische Ausnahmekünstler als wahrer Meister des guten Tons und ist mit seinen Kompositionen seit Jahrzehnten international erfolgreich. Die erstklassigen High-End-Geräte, die auf der HIGH END 2022 präsentiert werden, versprechen exzellente Klangerlebnisse aller Musikrichtungen. Ob Klassik, Jazz, Rock oder Pop, die Vorführungen in den Atrien und Soundkabinen bieten eine grenzenlose Vielfalt. Knapp 500 ausstellende Firmen aus rund 40 Ländern sind auf der größten Fachmesse der Audiobranche mit ihren Produktinnovationen vertreten.

Alan Parsons wird im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz am Eröffnungstag der HIGH END den akkreditierten Medienvertreter:innen Rede und Antwort stehen. Besucher:innen und Fans, die eine Eintrittskarte für die HIGH END erworben haben, dürfen sich am Samstag, dem 21. Mai 2022 auf eine Autogrammstunde mit dem Weltstar freuen.

