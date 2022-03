Markus Mensch Social-Media-Workshop: Selbstständige und Kleinunternehmer lernen die Hintergründe des Social-Media-Marketing

Teilen

Selbstständige und Kleinunternehmer lernen die Hintergründe des Social-Media-Marketing © Markus Mensch

Unternehmen kommen am Social-Media-Marketing heutzutage nicht mehr vorbei. Der Grund dafür ist recht simpel: Die Zahl jener Menschen, die ihre Zeit im Internet verbringen und die bevorzugt in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook surfen, nimmt stetig zu. Grund genug, hier die Zielgruppe zu finden - und sie individuell anzusprechen. Doch Vorsicht, wer dabei erfolgreich sein möchte, muss einige Besonderheiten beachten.

Regensburg (ots) -

Unternehmen kommen am Social-Media-Marketing heutzutage nicht mehr vorbei. Der Grund dafür ist recht simpel: Die Zahl jener Menschen, die ihre Zeit im Internet verbringen und die bevorzugt in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook surfen, nimmt stetig zu. Grund genug, hier die Zielgruppe zu finden - und sie individuell anzusprechen. Doch Vorsicht, wer dabei erfolgreich sein möchte, muss einige Besonderheiten beachten.

In den sozialen Medien gilt es, schnelllebige Inhalte zu kommunizieren. Erlaubt ist fast alles, was einen unterhaltenden und informierenden Charakter besitzt. Ebenso, was kurz und präzise formuliert wurde, wie Marketingexperte Markus Mensch weiß. Daher hat er einen Social-Media-Workshop entwickelt, um Selbstständigen und Kleinunternehmern zu lehren, wie sie ihr Social-Media-Marketing selbst in die Hand nehmen können.

Die Inhalte des Online-Workshops

Es gibt kaum einen Bereich im modernen Leben, der in den letzten Jahren so stark angewachsen ist wie die Digitalisierung. Egal, ob im Beruf oder im Privatleben: Kaum ein Mensch kommt noch ohne Computer, Smartphone und Tablet aus. Ein Trend, den die Unternehmen wohlwollend beobachten. Längst haben sie das Potenzial dieser Entwicklung erkannt - und erhöhen nach und nach ihr Budget für das Marketing im weltweiten Netz. Leistungen und Waren kann dort aber nur erfolgreich anbieten, wer über eine eigene Webseite verfügt und wer in den relevanten sozialen Medien vertreten ist. Wer sich dabei besonders kreativ anstellt, hebt sich sogar von der Konkurrenz ab - ganz zu schweigen von dem Vorteil, über das Internet eine breite Zielgruppe zu erreichen.

Eben diese Vorteile lernen die Teilnehmer des zweitägigen Social-Media-Workshops für sich zu nutzen. Dabei wird ihnen vorrangig eine klare Social-Media-Strategie näher gebracht, die ihnen anhand von Fallbeispielen erklärt wird. Außerdem wird für die Teilnehmer ein Content-Plan angelegt, der eine Social-Media-Woche abbildet. In diesem Zuge wird ihnen auch ein perfekter Beitrag vermittelt: Was interessiert die Zielgruppe, wie ist er aufgebaut und was muss er beinhalten. Zudem kommen der Zusammenhang und die Unterschiede zwischen PR und Social Media zur Sprache und die richtige Plattform für die einzelnen Teilnehmer wird ermittelt. Markus Mensch zeigt den Anwesenden die richtige Positionierung ihres Unternehmens und den Nutzen, den sie aus dem Social-Media-Marketing ziehen können.

Es wird immer mehr Zeit im Internet verbracht

Die Corona-Krise begünstigt den Trend der sozialen Medien. Denn je mehr Menschen daheim sitzen, desto mehr Zulauf erhält das Internet: Wer sich nicht mehr mit Freunden und Kollegen im Café oder im Kino treffen kann, der verlegt die Unterhaltung eben auf Webseiten wie Facebook und Instagram. Beide Portale weisen viele Millionen Nutzer auf, die Reichweite umfasst die gesamte Erdkugel. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus aber eine wertvolle Erkenntnis: Denn jetzt wissen die Unternehmen, wo sie ihre Zielgruppe finden können - ebenso, wie sie diese ansprechen müssen, um von ihr wahrgenommen zu werden. Es dürfte sich also lohnen, Waren und Leistungen künftig über die sozialen Medien zu bewerben.

Social Media zur Mitarbeitergewinnung

Die Nutzung der sozialen Medien sind für Unternehmer jedoch nicht alleine für den Kontakt mit potenziellen Kunden sinnvoll. Vielmehr lässt sich auf diesem Wege auch dem in vielen Branchen um sich greifenden Fachkräftemangel begegnen. Auch dieser Nutzen wird innerhalb des Workshops anschaulich gemacht und erklärt. Denn Menschen, die viel Zeit im Internet verbringen, sind aktuell oft persönlich von der anhaltenden Corona-Krise betroffen. Vielleicht befinden sie sich im Homeoffice oder sie haben ihren Arbeitsplatz verloren.

In der Regel sind sie frustriert und suchen daher nach einer Veränderung in ihrem Leben. Auch hier ist es ratsam, den Kontakt zu Personen aufzubauen, die vielleicht schon bald als wertvolle Mitarbeiter ins Unternehmen wechseln. Dieses sogenannte Social Recruiting - die Suche nach Angestellten in den sozialen Medien - lässt sich ohne nennenswerten Aufwand effizient durchführen - wie genau das funktioniert, wird innerhalb des Workshops genau erläutert.

Die richtige Strategie wählen

Innerhalb von Social Media gibt es eine Vielzahl an Methoden und Strategien, um die eigene Zielgruppe erfolgreich und effizient anzusprechen. Hat man die Eigene noch nicht gefunden, kann der Workshop dabei behilflich sein. Eins ist jedoch sicher: Die Ansprache der Zielgruppe sollte zwei Aspekte vereinen. Einerseits ist kurzer und prägnanter Content gewünscht. Andererseits werden Texte, Bilder und Fotos verwendet, die unterhalten und informieren. Hierbei kommt dem Storytelling eine besondere Bedeutung zu. Schon längst genügt es nicht mehr, nur noch Fakten innerhalb der Werbung zu präsentieren. Vielmehr wird eine Marketingmethode verwendet, die vor allem die Emotionen der Menschen berührt - und die dabei das zu bewerbende Produkt eher am Rande einbezieht.

Gewünscht sind Geschichten, die die Bindung zwischen dem Kunden und dem Unternehmen stärken. Ebenso aber Inhalte, die authentisch wirken und die somit das Vertrauen fördern. Vorteile, die nicht nur für den Content in den sozialen Medien genutzt, sondern die gleichfalls in die Pressearbeit der Unternehmen integriert werden können.

Mut - statt Sorgen und Ängsten

Bei allen Vorzügen, die das Social-Media-Marketing bietet, darf aber nicht vergessen werden, dass die Corona-Krise noch nicht beendet ist. Welche Rahmenbedingungen morgen zu beachten sein werden, lässt sich heute nicht konkret beantworten. Viele Unternehmen scheuen sich daher, ihr Budget für den eigenen Werbeauftritt im Internet zu erhöhen - oder dafür überhaupt Geld einzuplanen.

Gleichzeitig ist ungewiss, welchen sonstigen Veränderungen die Märkte in der Zukunft unterworfen sein werden. Doch diese Ängste führen gewiss nicht zum Fortschritt. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, die Geschicke des Unternehmens in erfolgreiche Bahnen zu lenken. Dafür werden Mut und Investitionen in aktuelle Trends benötigt - an der Werbung in den sozialen Medien führt daher heute und auf absehbare Zeit kein Weg vorbei. Daher bietet sich der Social-Media-Workshop besonders an, um den eigenen Weg und eine individuelle Strategie zu ermitteln, um sich richtig zu positionieren und die Vorteile daraus zu ziehen.

Die vergangenen Teilnehmer des Workshops finden nur positive Worte zu ihrer Erfahrung: Neben dem neuen Wissen, das sie mitnehmen konnten, erfreuen sie sich besonders an den individuellen Ansätzen, die sie anschließend anwenden konnten. So können die Teilnehmer ihre Social-Media-Strategie nach dem Workshop neu aufstellen.

Über Markus Mensch:

Markus Mensch ist seit 2007 Geschäftsführer der Mplus Agentur. Mithilfe digitaler Marketingstrategien unterstützt er Unternehmer, Selbstständige und Startups bei der Gewinnung neuer Kunden sowie mehr Umsatz. In der Vergangenheit konnte Markus Mensch mit seinem Team bereits über 200 Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Kunden, mehr Umsatz und Einsparungen bei Werbekosten verhelfen. Weitere Informationen zum Workshop unter: https://markus-mensch.de/social-media-workshop

Pressekontakt:

Markus Mensch

Telefon: +49 151 230 379 47

E-Mail: kontakt@markus-mensch.de

Webseite: https://markus-mensch.de/social-media-workshop

Original-Content von: Markus Mensch, übermittelt durch news aktuell

Unternehmensnachrichten präsentiert von Presseportal

Presseportal © Presseportal

news aktuell GmbH

Mittelweg 144

20148 Hamburg

E-Mail: info@newsaktuell.de

www.newsaktuell.de/kontakt