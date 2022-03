NTT DATA Business Solutions AG in fünf Regionen mit mehreren SAP-Partner Excellence Awards 2022 ausgezeichnet

„So viele wichtige Preise in aller Welt bestätigen erneut, dass wir einer der leistungsfähigsten SAP-Partner weltweit sind. Die Preise bestärken uns in unseren Anstrengungen, stets in engem Kontakt mit unseren Kunden zu stehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre digitale Transformation in einfallsreicher Form zu gestalten,“ erklärt Norbert Rotter, CEO der NTT DATA Business Solutions AG. © Constantin Ranke/NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions AG gab heute bekannt, dass das Unternehmen für seine herausragende Leistung mehrere SAP-Partner Excellence Awards in verschiedenen Regionen der Welt erhalten hat.

NTT DATA Business Solutions ist besonders stolz auf die Ehrungen für seinen Heimatmarkt Deutschland, der zur Region Mittel- und Osteuropa (MEE) gehört. Hier erhielt das global tätige SAP-Beratungsunternehmen drei Awards in den Kategorien Top Midmarket Cloud Performer, Net-New Names - Cloud Business und RISE with SAP.

„Wir würdigen die NTT DATA Business Solutions AG sehr gerne als Gewinner von SAP-Partner Excellence Awards in mehreren Preiskategorien und Regionen,“ erklärte Rumyana Trencheva, SVP Midmarket und Partner Business MEE bei SAP. „Diese preisgekrönte Leistung zeigt das Engagement der NTT DATA Business Solutions AG, ihre Kunden bei der Nutzung von SAP-Cloud-Lösungen zu unterstützen, so dass diese ihre Unternehmen umgestalten und in der Wirtschaftswelt von heute erfolgreich sein können.“

NTT DATA Business Solutions wurde in den nachstehenden Kategorien in den folgenden Regionen ausgezeichnet:

SAP APJ Award for Partner Excellence 2022 für SAP Concur Solutions

SAP EMEA North Award for Partner Excellence 2022 für Sustainable Growth

SAP EMEA South Award for Partner Excellence 2022 für Marketing Best Practice

SAP MEE Award for Partner Excellence 2022 für Top Midmarket Cloud Performer

SAP MEE Award for Partner Excellence 2022 für Cloud Delivery

SAP MEE Award for Partner Excellence 2022 für Net-New Names - Cloud Business

SAP MEE Award for Partner Excellence 2022 für RISE with SAP

SAP North America Award for Partner Excellence 2022 für Cloud Renewal Excellence

Diese Preise zeigen den außergewöhnlichen Beitrag, den NTT DATA Business Solutions zur digitalen Transformation von Unternehmen, die mit SAP-Lösungen arbeiten, geleistet hat.

Die Nominierungen für die SAP Partner Excellence Awards wurden aus dem großen und vielfältigen SAP-Partnerstamm ausgewählt und stützen sich auf interne SAP-Vertriebsdaten. Ein aus regionalen und globalen SAP-Repräsentanten bestehender Ausschuss ermittelt die Gewinner in jeder Kategorie anhand von Kriterien wie Verkaufserfolg und Leistung. Die Preise werden in einer Vielzahl von Kategorien vergeben, darunter Gesamtumsatz, Innovation, Technologie und Services sowie in lösungsspezifischen Bereichen.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 12.000 Menschen in 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

