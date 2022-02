Oliver Piendl (48) wird neuer Vorstand der impuls Finanzmanagement AG

Oliver Piendl (48) wird neuer Vorstand der impuls Finanzmanagement AG

Die impuls Finanzmanagement AG verstärkt ihr Führungsteam durch den Münchener Oliver Piendl (48), der zum 01.04.2022 vom Aufsichtsrat zum Vorstand berufen wurde. Er wird Nachfolger von Kai Göttker, der das Unternehmen Ende März 2022 verlässt. Mit Oliver Piendl kommt ein ausgewiesener Fachmann an Bord, der sich in unterschiedlichsten Aufgaben im Bereich Maklervertrieb bewiesen hat. Er war zuletzt als Leiter Gesamtvertrieb bei FondsFinanz Maklerservice GmbH tätig.

Michael Böck, Vorstand der impuls Finanzmanagement AG, begrüßt die Berufung von Oliver Piendl in den Vorstand und erklärt: „Er wird das Vorstandsteam bereichern und wird den Vertriebsbereich konsequent auf unsere neuen strategischen Leitlinien ausrichten. Wir haben uns für die kommenden Jahre sehr ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt. Deshalb ist es notwendig, den Bereich Vertrieb deutlich zu stärken, um die Vertriebspotentiale besser heben zu können. Oliver Piendl ist als ausgezeichneter Fachmann, die denkbar beste Wahl und er weiß, wie Vertrieb geht!“.

Oliver Piendl bringt 28 Jahre Branchenerfahrung mit und hat in verschiedenen Vertriebsbereichen sowie Führungspositionen bei Pools, Maklern und Versicherern das Vertriebsgeschäft von der Pike auf gelernt. Seine Schwerpunkte als Head of Sales bei Fondsfinanz der letzten Jahre waren neben der Digitalisierung von Vertriebsprozessen, die Entwicklung von profitablen Bancassurance-Modellen sowie die Transformation von Vertriebskapazitäten aus der Ausschließlichkeit sowie aus dem strukturierten Vertrieb in den selbständigen Maklerstatus.

Oliver Piendl sagt: „impuls ist eine starke Marke im Maklermarkt und ist im Bereich der Privaten Krankenversicherung eine der führenden Expertisen. Mit seinem großen Kundenbestand bietet das Unternehmen sehr spannende Potenziale für den weiteren Ausbau. Vertrieb ist Kontaktsport - egal ob offline oder online - und Sport treibt mich schon immer an! Der hybride Ansatz der Kundenansprache der impuls passt voll in die Zeit und auch zu meinen Überzeugungen. impuls hat sich auf dem Weg gemacht! Und ich freue mich, mit meinem Erfahrungsschatz in Vertrieb und Marketing den Wachstumskurs von impuls weiter mit voranzutreiben“.

Und Michael Böck, Vorstand der impuls Finanzmanagement AG fügt hinzu: „Als Makler und Vertreter des Kunden ist unsere Maxime, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Mit dem Know-how von Herrn Piendl an unserer Seite wollen wir unsere Kunden noch mehr begeistern und impuls noch stärker als relevanter und führender Anbieter von nachhaltiger Versicherungs- und Vorsorgeberatung im deutschen Markt positionieren.“

Über die impuls Finanzmanagement AG

Die impuls Finanzmanagement AG mit Sitz in Gersthofen gehört zu den großen Versicherungsmaklern in Deutschland und ist Experte für die Beratung und Vermittlung von Personenversicherungen, insbesondere der privaten Kranken- und Krankenzusatzversicherungen, von Lebensversicherungen, BU- und Arbeitskraftsicherung sowie von privaten und gewerblichen Sachversicherungen.

Das 1984 gegründete Unternehmen befindet sich heute in 100%-Besitz der HVP Hanse Vertriebspartner AG. Bei impuls Finanzmanagement AG sind ca. 110 Mitarbeiter und ca. 75 selbstständige Berater (Handelsvertreter, §84 HGB) tätig. 2020 erzielte impuls eine Gesamtleistung in Höhe von 21,2 Mio. EUR. Die Beratung der Kunden erfolgt online, telefonisch oder im persönlichen Kontakt. Stand: Februar 2022

