Quatsch Comedy Club-Moderator Michael Genähr präsentiert das Sommerprogramm der Autostadt

Noch bis zum 28. August 2022 heißt es in der Autostadt in Wolfsburg: Bühne frei und Vorhang auf für eines der größten Kabarett- und Comedy-Festivals Europas.

Noch bis zum 28. August 2022 heißt es in der Autostadt in Wolfsburg: Bühne frei und Vorhang auf für eines der größten Kabarett- und Comedy-Festivals Europas. Insgesamt 50 Stars der deutschsprachigen Szene - darunter Atze Schröder, Bülent Ceylan, Mirja Boes und Helge Schneider - treten in 45 Shows auf und sorgen für Freude, Heiterkeit und ziemlichen Lachmuskelkater. Neben dem Showprogramm erleben Besucherinnen und Besucher auch Street-Entertainment mit u. a. musikalischen Einlagen, Open-Air-Action, Wasserspaß sowie Entspannung auf den neuen Loungeschaukeln. Urlaubsstimmung kommt am großen Beach-Bereich sowie auf „Cool Summer Island“, der Insel im Hafenbecken, auf. Alle Highlights des diesjährigen Sommers präsentiert der Quatsch Comedy Club-Moderator Michael Genähr vor seinem Auftritt in der Autostadt.

Informationen zum kompletten Sommerprogramm und den Showtickets unter www.autostadt.de/sommer.

