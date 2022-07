Smarter Begleiter mit vielen Talenten

KARRIEREGURU Tobias Jost for Mars © Mars GmbH

Ob für einen frischen Atem, zur Unterstützung der Zahnpflege oder in stressigen Momenten: Vieles spricht dafür, täglich zuckerfreien Kaugummi zu kauen. Auch der Influencer Tobias Jost („Karriereguru“) outet sich als Kaugummi-Fan.

Kaugummi überrascht. Immer wieder. Seit seinem Karrierestart vor mehr als 150 Jahren begeistert er Menschen weltweit, erfrischt ihren Atem und bringt Genuss in den Moment. Auch Wissenschaftler kauen ihn gründlich durch - fügen seiner Erfolgsstory überzeugende Fakten hinzu und bestätigen seine vielseitigen, positiven Effekte: Regelmäßiges Kauen von zuckerfreiem Kaugummi kann die tägliche Zahnpflege unterstützen, das natürliche Weiß der Zähne bewahren und uns dadurch ein selbstbewussteres Lächeln schenken. Aber Kaugummikauen kann nicht nur Plaquesäuren und oberflächliche Verfärbungen reduzieren. Viele nutzen es im Uni- und Arbeitsalltag, um Stress abzubauen, ihren Fokus zu bewahren und sich besser konzentrieren zu können.

Ein willkommenes Stressventil

Welche Rolle Kaugummikauen inzwischen bei der Stressbewältigung spielt, zeigt eine brandneue, repräsentative Umfrage[1] unter 1000 Erwachsenen: Über die Hälfte der Befragten (51 Prozent) bestätigen, dass sie zum Stressabbau bereits auf Kaugummi gesetzt haben. Diejenigen, die täglich Kaugummi kauen, nutzen ihn sogar zu 79 Prozent, um Anspannungen zu reduzieren. „Kaugummi ist ein echtes Multitalent und zeitgemäßer denn je“, bestätigt Tobias Jost. Der bekannte „Karriereguru“ bringt andere mit seiner Expertise auf Erfolgskurs. Mehr als 800 000 Auszubildende, Studierende, Berufsein- und -aufsteiger folgen seinen Tipps und Tricks auf den Social Media-Kanälen, um ihren Weg zum Traumjob entspannter und fokussierter zu meistern.

Mission: Erfolg durch weniger Anspannung

Die Lern- und Arbeitswelt hat sich in den vergangenen zwei Jahren radikal verändert. „Darunter leiden besonders die Jüngeren und suchen nach passenden Bewältigungsstrategien“, so die Erfahrung des Karriere-Influencers. „Unter Druck spannen wir automatisch die Kiefer-, Gesichts- und Nackenmuskeln an. Kaugummikauen kann dabei einen positiven Einfluss auf den Abbau von Anspannungen haben. Gleichzeitig stimuliert es die Hirnaktivität und kann dadurch helfen, die Aufmersamkeit sowie das Konzentrationsvermögen zu steigern. Deshalb kann gezieltes Kaugummikauen vor einer Prüfung, einem Bewerbungsgespräch, einem wichtigen Meeting oder einer Online-Konferenz ein smarter Move sein.“ Also: Frisch durchatmen und viel Erfolg mit dem Lieblingskaugummi!

[1] YouGov für Mars Wrigley, Mai 2022

