Vitamin Sea tanken mit Boataround: Die Top 3 Sommerreiseziele der NautikerInnen

Das nach eigenen Angaben „Booking.com“ für Boote wurde 2016 von Jana Escher und Pavel Pribis gegründet und umfasst über 21.000 gelistete Boote in mehr als 72 Ländern.

Das nach eigenen Angaben „Booking.com“ für Boote wurde 2016 von Jana Escher und Pavel Pribis gegründet und umfasst über 21.000 gelistete Boote in mehr als 72 Ländern. Die Nummer 1 unter Deutschlands besten Online-Portalen* boataround.com besitzt damit die größte Auswahl an Wasserfahrzeugen auf der Welt - das Angebot reicht dabei von Hausbooten über Katamarane bis hin zu exklusiven Segelyachten. Anlässlich des 5-jährigen Jubiläums von boataround.com in Deutschland hat die Buchungsplattform für Boote und Yachten eine Datenanalyse vorgenommen, die zeigt, dass sich die Buchungen seit 2019 fast verzehnfacht haben. Waren es vor Corona noch 228 Buchungen aus Deutschland, wurden allein in diesem Jahr bereits 2.000 über boataround.com erfasst.

Die Buchungen der Deutschen über boataround.com zeigen einen eindeutigen Trend für diesen Sommer: azurblaues Meer mit Blick auf geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten! Kroatien, Griechenland und Italien sind die drei beliebtesten Sommerreiseziele für BootliebhaberInnen. Wohingegen Griechenland und Kroatien auch in den letzten drei Jahren unter den Top 3 landeten, haben die BootsurlauberInnen während der Coronahochphase Italien weitgehend umfahren. Doch erstmals seit 2019 ist der Stiefelstaat nun wieder unter den Favoriten der deutschen FreizeitkapitänInnen.

La Grande Bellezza

Die große Schönheit mit idealer Lage am Mittelmeer bietet mehr als 7.600 Kilometer Küste - ideal für den perfekten Segeltörn im Sommer. Neben der Amalfiküste gilt das goldene Mittelmeerviereck, von St. Tropez bis Portofino, hinunter nach Sizilien und wieder hinauf, wo Sardinien und Korsika eingeschlossen sind, als beliebtes Reiseziel der Seemänner und -frauen. Ob mit einem Bavaria Cruiser entlang der Amalfiküste segeln oder mit der Familie auf einer Dufour 430 vor den Stränden Palermos nächtigen - boataround.com bietet für jedes Budget, jede Konstellation und jeden Ort das perfekte Wassermobil. Allein in Italien stehen über 1.700 Yachten ab 74 Euro pro Tag zur Verfügung.

Sirtaki auf dem Wasser

Spätestens seit dem Musical-Film „Mamma Mia!“ haben Reisende Griechenland mit seinen traumhaften Kulissen ins Herz geschlossen. Das azurblaue Wasser und die erstaunliche Anzahl von mehr als 3.000 Inseln mit vielen abgelegenen Anlegeplätzen macht Griechenland zu einem nautischen Paradies. Mit einer rund 14.000 Kilometer langen Küste ist Griechenland das ideale Ziel für ein abwechslungsreiches Segelabenteuer. Selbst von den griechischen Küsten aus können historische Tempel, Statuen und Überreste antiker Siedlungen entdeckt werden. Knapp 3.000 Yachten stellt boataround.com für einen einzigartigen Griechenlandurlaub auf dem Wasser zur Auswahl.

Anlegen wie ein echter Pirat

Neben dem kristallklaren Wasser, den atemberaubenden Buchten, schönsten Inseln der Welt und historischen Küstenstädten macht der niedrige Steuersatz (13%) Kroatien auch in dieser Saison wieder zu einem attraktiven Reiseland für HobbynautikerInnen. Mit über 4.600 Yachten bietet Kroatien das größte Angebot für BoataroundnutzerInnen. Preise beginnen hierbei schon ab 23 Euro pro Tag. Die kroatische Adriaküste gilt weltweit als ein außergewöhnliches Segelrevier - knapp 6.000 Kilometer Küste, über 1.000 Inseln und bezaubernde Nationalparks mit Wasserfällen und Seen.

Schippern auf heimischen Gewässern

Doch auch auf deutschen Gewässern lohnt es sich im Sommer Segel zu setzen. Die Wasserstadt Fürstenberg an der Havel, die Gemeinde Breege auf der Insel Rügen sowie die Hansestadt Rostock zählen diesen Sommer zu den Favoriten der BoataroundkundInnen innerhalb Deutschlands. Für alle die sich jedoch noch keinen längeren Urlaub auf dem Wasser vorstellen können, sind Tagesmieten in der Nähe der perfekte Start für eine wachsende und erfrischende Leidenschaft. Boataround bietet bundesweit über 740 Boote an 63 Standorten.

Boataround.com entstand aus der Idee, dass das Mieten eines Bootes so einfach sein kann wie die Buchung eines Hotelzimmers - ganz nach ihrem Motto: Boote für alle!

Über Boataround

Yachten online buchen - einfach gemacht! Boataround wurde mit der Idee gegründet, dass das Mieten eines Bootes so einfach sein kann wie das Buchen eines Hotelzimmers. Heute sind wir weltweit führend und bieten Bootsvermietungen in 72 Ländern rund um den Globus an.

* Im Mai 2022 wurde Boataround.com mit dem Platz 1 bei „Deutschlands Beste Online-Portale“ gekürt, einem Award des Deutschen Instituts für Service-Qualität und ntv, in der Kategorie Yachtcharter.

