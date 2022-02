Wie Sie mit Kindern ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben und mit Fehlern umgehen - Tipps für die anspruchsvollste Beziehung Ihres Lebens - Spezialist René Borbonus veröffentlicht sein Buch

René Borbonus ist zweifacher Vater und Kommunikationstrainer. Er hat Bundestagsfraktionen, Topmanager, Spitzensportler und Verhandlungsprofis auf schwierige Gespräche vorbereitet. Seine größte Herausforderung? Der Dialog mit seinen Söhnen.

In seinem neuen Buch „Ich zähle jetzt bis drei“, das gleich zu Beginn des Verkaufs auf der Spiegel-Bestsellerliste gestartet ist, erklärt Borbonus, wie wir mit Kindern wirklich in Gespräch kommen und bleiben. Wie reagiere ich auf Ängste meines Kindes? Wie spreche ich mit ihm über schwierige Themen? Wie reguliere ich Smartphone und Social Media? Und wie gestalte ich Lernen so, dass es Freude macht? Kann es bei alledem auch gelingen, nicht selbst auf der Strecke zu bleiben?

Vom ersten Schrei über die eskalierte Lappalie bis zur Grundsatzdiskussion: René Borbonus liefert Tipps und Strategien, wie man eine tiefere und entspanntere Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern aufbaut - lebensnah, praxisorientiert und auch witzig.

Zum Buch: Gesellschaft Lebenshilfe Erzählendes Sachbuch Ratgeber Erziehung von René Borbonus, Econ, 304 Seiten, EUR 18,00 [D] EUR 18,50 [A], ISBN: 9783430210584

Zum Autor: René Borbonus ist Spezialist für Rhetorik und Kommunikation. Topmanager und Politiker lassen sich von ihm ausbilden und auf schwierige Gespräche vorbereiten.

